Manchester City-Inter Milan : Kevin De Bruyne titulaire, Lukaku sur le banc ? Suivez la finale de la Ligue des Champions en direct dès 21h

Ce samedi soir, Manchester City peut écrire l’histoire et remporter sa première Ligue des Champions. C’est la deuxième finale pour les hommes de Pep Guardiola après la défaite face à Chelsea en 2021. Une Ligue des Champions qui garnit déjà l’armoire à trophées de l’Inter Milan, vainqueur en 2010 (en plus de ses succès en 1964 et 1965 dans la Coupe des clubs champions).

Pour nous, Belges, cette finale, c’est aussi la confrontation entre les deux amis Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Mais seul ce dernier devrait être titulaire, dans l’entrejeu de Manchester City. Simone Inzaghi devrait quant à lui privilégier une paire Lautaro – Dzeko à la pointe de l’attaque, laissant Lukaku débuter sur le banc.

Pour le reste, le coach interiste pourrait être privé de Mkhitaryan, touché à l’ischio depuis la demi-finale retour de Ligue des Champions. Il pourrait être remplacé par Brozovic dans le onze de base. De son côté, Joaquin Correa est remis de sa blessure au mollet mais devrait sauf surprise débuter sur le banc.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola peut compter sur un groupe au grand complet.

Suivez la finale de la Ligue des Champions en direct dès 21h :