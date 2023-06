Milan est prévenu : à Istanbul, les miracles existent

Deux ans après sa dernière finale remportée en 2003, le Milan AC réalise ce soir-là dans le stade olympique Atarürk d’Istanbul une première mi-temps presque exemplaire, disposé dans un 4-4-2 losange signé Carlo Ancelotti.

Un premier but de la légende Paolo Maldini, dès la 1re minute, sur un coup franc déposé par Andrea Pirlo. Puis deux autres, en fin de mi-temps, par le filou Hernan Crespo, plein de sang-froid devant le pourtant tentaculaire Dudek. Certes, entre-temps, Liverpool a perdu Harry Kewell, sorti blessé (23e), s’est créé quelques situations et a revendiqué un penalty, mais les Anglais de Rafael Benitez semblent tétanisés. Comme absents.

guillement A la mi-temps, j'ai vu des signes.

Avec une telle avance et une telle domination, les Milanais croient sans doute – et c’est bien là leur tort – que rien ne peut leur arriver. Se déroule alors, dans l’intimité des vestiaires, un basculement inimaginable, d’ordre mental. Psychologique. Pratiquement angélique. “En Angleterre, vous apprenez que vous devez rester concentrés jusqu’à la dernière minute. Mais ce soir-là, à la mi-temps, j’ai vu du côté italien des étreintes, des applaudissements, comme s’ils avaient déjà gagné la partie, raconte au magazine So Foot l’ancien défenseur de Liverpool Djimi Traoré, peu à son affaire ce soir-là. Je n’ai pas dit qu’ils avaient célébré la victoire, mais j’ai vu des signes…”

Steven Gerrard, capitaine de Liverpool, soulevant le trophée. ©Photo News

Une mi-temps pour changer le destin

La causerie de Rafa Benitez est étonnamment calme, voire un peu brouillonne. En revanche, les adaptations tactiques, indispensables au vu de la première mi-temps dramatique, sont ensuite suivies d’un discours émotionnellement fort, et reconstitué en substance dans le journal L’Équipe quelques jours plus tard : “Nous n’avons rien à perdre. Si nous nous calmons, nous pouvons marquer. Et si nous marquons le premier but, nous pouvons revenir dans le match. Nous devons nous battre. C’est notre dette envers nos supporters. Ne baissez pas la tête ! Nous sommes Liverpool ! Vous jouez pour Liverpool ! Ne l’oubliez pas. ”

Dans les tribunes, les supporters des Reds entonnent leur chant légendaire, le “You’ll never walk alone”. L’hymne du possible.

guillement La ligne est étroite entre devenir un héros ou un clown.

Apparaît alors à la reprise un Liverpool transfiguré. En moins de sept minutes, entre la 54e et la 61e, les Reds reviennent au score par Steven Gerrard, Vladimir Smicer et Xabi Alonso, écrivant par la même occasion l’un des scénarios les plus dingues de la Ligue des champions.

L’espoir a changé de camp. La confiance aussi, inévitablement. Sinon, comment expliquer ce double arrêt invraisemblable du gardien Jerzy Dudek – déjà décisif plus tôt devant Shevchenko – durant la prolongation ? Les Milanais n’en croient pas leurs yeux.

Dudek en héros

La dynamique a changé de camp et se confirme lors de la cruelle séance de tirs au but. Avec dans le rôle de héros, un Jerzy Dudek qui aura marqué les esprits par ses gesticulations sur sa ligne de but. “Ce n’était pas pour me moquer des tireurs, explique-t-il dans L’Équipe dix ans plus tard. À ce niveau-là, on ne peut pas faire de choses stupides, la ligne est étroite entre devenir un héros ou un clown. J’étais tout le temps concentré sur ce que je devais faire, la façon de mettre la pression sur le tireur. ”

Serginho (au-dessus), Pirlo (arrêt) et Shevchenko (arrêt) loupent leurs envois. Vingt ans après le drame du Heysel, grâce aux botteurs en réussite Dietmar Hamann, Djibril Cissé et Vladimir Smicer, les Reds soulèvent la Ligue des champions et écrivent le “miracle d’Istanbul”. Le stade est mi-médusé, mi-fou de joie.

guillement C’était peut-être ma meilleure finale mais on l’a perdue.

Dix-sept ans plus tard, en 2022, avant la finale de C1 entre le Real Madrid et Liverpool, Carlo Ancelotti, quatre Ligues des champions au compteur, racontera en conférence de presse n’avoir rien oublié de cet épilogue de 2005 : “J’ai évidemment revu cette finale plusieurs fois et je trouve qu’on avait très bien joué. C’était peut-être ma meilleure finale mais on l’a perdue. En football, on ne peut rien prédire.”

Définitivement.

Le technique du match

MILAN AC : Dida ; Cafù, Stam, Nesta, Maldini ; Gattuso (112e Rui Costa), Pirlo, Seedorf (86e Serginho), Kaka ; Shevchenko, Crespo (85e Tomasson).

LIVERPOOL : Dudek ; Traoré, Hyypiä, Carragher, Riise ; Xabi Alonso, Gerrard, Finnan (64e Hamann) ; Luis Garcia, Kewell (23e Smicer), Baros (85e Cissé).

Les buts : 1re Maldini (1-0), 38e Crespo (0-2), 43e Crespo (0-3), 54e Gerrard (3-1), 56e Smicer (3-2), 60e Xabi Alonso (3-3).

Avertissements : Carragher, Baros.

Arbitre : Gonzalez (Esp).