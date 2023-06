"Attention Real Madrid, on vient vous chercher", "Mes joueurs doivent être fiers de leur match ce soir" : les réactions des coachs après la finale

Le technicien espagnol, en poste depuis 2016, a réussi à rapporter la Coupe aux grandes oreilles aux Citizens lors de sa deuxième finale en trois ans, après celle perdue en 2021 contre Chelsea.

"Nous avons réussi à gagner en Europe; en souffrant, mais c'est normal, a-t-il déclaré en conférence d'après-match. Parfois, vous avez besoin de cette chance que nous n'avons pas eue dans le passé".

L'entraîneur de 52 ans a remercié les propriétaires émiratis de l'avoir maintenu, malgré les échecs répétés sur la scène européenne.

"Habituellement, après avoir échoué à remporter la Ligue des champions, l'entraîneur est viré. Combien de clubs détruisent leur projet ainsi...", a déclaré le Catalan, applaudi par des journalistes à son arrivée dans la salle de presse.

"C'est un grand soulagement pour le club d'avoir ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive", a-t-il insisté.

Le technicien passé par les bancs de Barcelone et du Bayern a dit avoir "le sentiment que la victoire en Ligue des champions donne du crédit aux cinq titres gagnés ces six dernières saisons en Premier League", notamment. "Vous devez gagner en Europe pour être considéré comme une vraie bonne équipe et on l'a fait".

Guardiola a déclaré avoir été "très touché" par un message reçu dans la matinée de la part d'Alex Ferguson, mythique entraîneur de Manchester United, le voisin et rival qui a réalisé le triplé (championnat, coupe nationale, Ligue des champions) en 1999.

L'Espagnol rejoint l'Ecossais dans les livres d'histoire et fait même mieux que lui, puisqu'il est devenu samedi le premier entraîneur à avoir gagné la même année le championnat, la coupe nationale et la Ligue des champions à deux reprises: il avait déjà réalisé une telle prouesse avec le FC Barcelone en 2009.

L'Inter a "des regrets" après sa "grande finale", reconnaît Inzaghi

Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter Milan, après la défaite 1-0 en finale de Ligue des champions contre Manchester City:

"Nous avons des regrets parce que la défaite, c'est ce qu'il y a de pire dans le sport. Mais je dois féliciter mes joueurs, ils doivent être fiers de leur campagne et de leur match ce soir. On n'a pas mérité de perdre, l'Inter a joué une grande finale. Pour les supporters, c'est pareil, j'ai envie de les serrer dans mes bras un à un. Ils ont été parfaits à chaque moment de la saison, même quand c'était difficile. C'aurait été génial de partager ce titre avec eux en battant la meilleure équipe de monde. Hier (vendredi en conférence d'avant-match, ndlr), j'ai dit que je n'échangerais mes joueurs pour rien au monde, ce soir vous pouvez comprendre pourquoi. Cette déception peut nous aider à grandir plus tard. Jouer une finale contre un tel adversaire... On a tiré sur la barre transversale, le ballon a failli franchir la ligne sur une autre occasion, à quelques millimètres près. Parfois, cela se passe comme ça. Mais encore une fois, mes joueurs peuvent être fiers d'eux après le match qu'ils ont fait."