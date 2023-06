Guardiola, une quête de sept années pour l’histoire : “Cela donne du crédit à tout ce que nous avons fait”

L’Anglais et surtout le Norvégien sont des symboles de cet apogée atteint par Pep Guardiola cette saison. Arrivé sur le banc en 2016, l’Espagnol a rapidement enchaîné les trophées. Avec la Premier League et la Coupe de la ligue dès sa deuxième campagne. Neuf autres ont suivi les années suivantes grâce aux Vincent Kompany, Sergio Agüero, David Silva, Raheem Sterling ou Fernandinho. Tous partis depuis lors.

Pep Guardiola a exploité du mieux qu’il pouvait ses différents effectifs. Avec chaque saison le rêve ultime d’aller chercher cette Ligue des champions, cet objectif pour lequel il a accepté ce défi. “Peut-être que nous ne gagnerons pas tous les jours, mais quelque chose va se passer”, avait-il lancé lors de sa première conférence de presse en 2016, avec cette coupe aux grandes oreilles dans un coin de sa tête.

Victorieux deux fois avec le FC Barcelone (2009 et 2011), il est ensuite devenu un vrai poissard de cette Ligue des champions. Avec quatre échecs consécutifs en demi-finale (une fois avec le Barça et trois avec le Bayern) avant de rejoindre City et de galérer encore plus. Un huitième et trois quarts de finale pour ses quatre premières saisons.

La saison 2020-2021 aurait pu être la bonne. Son équipe partait en tout cas favorite de cette finale contre Chelsea. Mais un choix surprenant (Rodri sur le banc), une blessure de De Bruyne et un combat tactique remporté par Thomas Tuchel ont fait tomber Guardiola de très haut.

Plutôt que d’abandonner, le Catalan a persévéré. Il aurait pu atteindre la finale dès la saison suivante si Rodrygo, Karim Benzema et Thibaut Courtois n’avaient pas sorti le grand jeu. Mais il a encore dû patienter douze mois pour prendre sa revanche sur le Real Madrid en demi-finale puis enfin remporter cette Ligue des champions.

”On dirait que cette finale était écrite dans les étoiles, a-t-il exulté. On aurait pu perdre le match. Mais c’était notre année. Cela donne du crédit à ce que nous avons fait au cours de ces sept années. Nous devions gagner l’Europe pour être considérés comme l’une des très bonnes équipes et nous l’avons gagnée.”

Cette victoire, qui sonne comme l’aboutissement d’un long travail, s’est construite grâce à pas mal d’ajustements tactiques au cours des derniers mois et grâce à un recrutement décisif. Hormis Kevin De Bruyne (arrivé en 2015), tous les joueurs actuels ont été attirés par Guardiola tels des pièces pour former le puzzle qu’il avait en tête.

Il ne manquait qu’un seul élément pour le contenter et il est arrivé l’été dernier de Dortmund. Même s’il n’a pas marqué en finale, Erling Haaland aura fait la différence tout au long de la saison avec 52 buts toutes compétitions confondues. Car oui, au-delà de cette C1, City a aussi remporté la Premier League et la FA Cup. Pep Guardiola est ainsi devenu le premier entraîneur de l’histoire à réaliser deux triplés, quatorze ans après celui au Barça.