Julian Alvarez, 23 ans et déjà dans l’histoire pour l’éternité

Certes, l’attaquant n’est pas monté au jeu lors de cette finale. Mais il a tout de même participé à l’épopée de Manchester City avec trois buts, dont un en demi-finale face au Real Madrid. Un de moins que durant la Coupe du monde au Qatar où il s’était surtout illustré en demi-finale contre la Croatie avec un doublé.

Le voilà ainsi devenu le premier Argentin et le onzième joueur de l’histoire à embrasser ces deux trophées au cours de la même saison. Il rejoint ainsi Beckenbauer, Breitner, Hoeness, Maier, Müller, Schwarzenbeck (avec le Bayern Munich et l’Allemagne en 1974), Karembeu (avec le Real Madrid et la France en 1998), Roberto Carlos (avec le Real Madrid et le Brésil en 2002), Khedira (avec le Real Madrid et l’Allemagne en 2014) et Raphaël Varane (avec le Real Madrid et la France en 2018).

Mieux encore : Julian Alvarez peut se targuer d’être le premier joueur de l’histoire à réaliser un tel quadruplé, avec la coupe d’Angleterre, le championnat, la Ligue des champions et la Coupe du monde. L’ancien joueur de River Plate est aussi le premier Argentin à remporter la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Copa Libertadores et la Copa América au cours de sa carrière. Et vous, vous aviez gagné quoi à 23 ans ?