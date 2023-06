Manchester City 1-0 Inter Milan : City, Guardiola et De Bruyne ne sont plus maudits, Lukaku si

Il faut croire que KDB semble promis à entretenir une histoire contrariée avec les finales européennes. À son KO de Porto infligé par Rüdiger il y a deux ans a suivi cette cuisse qui lâche. Qui l’oblige à quitter la scène très vite, trop vite, sans avoir eu le temps de briller, si ce n’est sur ce ballon où Haaland a fait parler sa puissance pour échouer sur Onana (27e). Mais cette déception individuelle a laissé place à une grande joie collective.

Pep Guardiola a fini par conjurer le sort douze ans après son dernier titre et il a fini la soirée comme à l’époque, porté en triomphe par les siens. Et, forcément, il était écrit que la lumière ne pouvait être allumée que par Rodri, le Rodri même que le Catalan avait laissé sur le banc à la surprise générale contre Chelsea il y a deux ans et qui a parfaitement exploité ce centre en retrait contré de Bernardo Silva (68e). Le voilà avec trois Ligue des champions à son palmarès. À la tête aussi de la neuvième équipe qui a réalisé ce fameux triplé que Manchester United n’est plus le seul club anglais à avoir signé. Ce que le bruyant voisin ne manquera pas de rappeler.

Reste que tout ceci aurait pu s’écrire autrement. Et que la malédiction accompagne désormais les pas de Romelu Lukaku. Un frisson a parcouru le stade Atatürk quand le Diable a remplacé un Dzeko qui n’en pouvait plus. Une accolade d’Inzaghi, une autre du Bosnien et l’attaquant s’est retrouvé plongé dans le grand bain. Cultivant lui aussi une relation particulière avec ses finales. Avec une vraie forme de malchance. Ou au moins un déficit de réussite quand il s’est retrouvé sur la trajectoire de la tête de Dimarco qui filait au fond comme il avait malencontreusement la reprise de Diego Carlos en finale de la Ligue Europa en août 2020 face à Séville.

Que pouvait-il faire d’autre ? Sans doute pas grand-chose sur ce coup-là. Mais sa tête venue terminer sa course sur le pied d’Ederson (89e) va longtemps venir hanter ses nuits et celle de tous les tifosis massés derrière le but du Brésilien qui a été déterminant dans une fin de match brûlante. Qui est venue consacrer un nouveau roi loin d’avoir joué son plus beau match mais qui est enfin parvenu à ses fins. Pour mieux régner sur l’Europe. Dans une nuit folle comme Istanbul peut en offrir.