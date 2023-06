Rodri joueur de l'année en Ligue des Champions, KDB et Courtois dans l'équipe-type

Rodri, 26 ans, a participé à tous les matchs de City en Ligue des champions cette saison, à l'exception d'un seul, et le but de samedi est son deuxième dans la compétition cette année.

Le milieu de terrain espagnol a été rejoint par six de ses coéquipiers dans l'équipe-type de la saison : Haaland, Kevin De Bruyne, John Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva et Kyle Walker.

Federico Dimarco et Alessandro Bastoni de l'Inter ont également été sélectionnés, de même que le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois et l'attaquant brésilien du Real Vinicius Junior.

Manchester City a également remporté le prix du but de la saison grâce à Haaland pour son but acrobatique contre son ancien club, le Borussia Dortmund, lors de la phase de groupes lors de la victoire 2-1 de City.