”Une nouvelle page de son livre des soupirs”, “il a échoué dans sa mission rédemption” : Lukaku critiqué par la presse européenne après la finale

En Angleterre, le Daily Mirror est assez cash : “Lukaku a échoué dans sa mission rédemption. Monté au jeu à 0-0, l'ex-joueur de Manchester United voyait se présenter à lui le scénario parfait. Il aurait pu devenir l’homme qui prive Manchester City de son triplé. Au lieu de cela, il a été un obstacle pour son équipe. Ne vous attendez pas à ce qu’il revienne à Chelsea cet été.” De son côté, Sky Sports attribue un 4/10 à Lukaku pour sa prestation : “Une apparition cauchemardesque”, résume le média d’outre-Manche.

En Italie, la Gazzetta dello Sport se fait un malin plaisir à rappeler la pique envoyée par Noel Gallagher avant la finale. Le membre du groupe Oasis, grand fan de Manchester City, avait lâché ceci : “Je préfère affronter l’Inter, ils ne sont pas très bons. Et Lukaku ne joue pas bien.” Le Belge avait répondu qu’il se “fichait” de ce que le chanteur pense. Et La Gazzetta de tirer ses conclusions : “Lukaku a joué un rôle négatif à au moins deux reprises”, comme pour donner raison à l’artiste.

Tuttosport n’est pas plus tendre, rappelant que ce n’est pas la première fois que “Romelu est décisif dans le mauvais sens”, faisant référence au but inscrit contre son camp en finale d’Europa League, face à Séville.

En Espagne, Marca ajoute même un “arrêt du même type que celui sur la tête de Dimarco. C’était sur une tête d’Alexis Sanchez face au Shakhtar, à la 89e minute d’une dernière journée de phase de groupes qui avait éliminé l’Inter de la Coupe d’Europe en 2020-2021.” Et le quotidien madrilène d’ajouter : “Non seulement Romelu Lukaku n’a pas réussi à marquer mais il a empêché son équipe de le faire, littéralement."

En France, le quotidien L’Equipe est un peu moins direct, plus poétique : “Big Rom aura écrit une nouvelle page de son livre des soupirs au stade Atatürk, encore là pour manquer les occasions qu’il a le mérite de se créer, et ce n’est pas ce matin que son cas cessera de faire parler. Il savait sans doute déjà, en entrant dans le vestiaire des vaincus, qu’il aurait droit au sarcasme et aux moqueries, ces prochains jours […] une grande habitude pour Lukaku, dont les vidéos des plus beaux ratés font le tour du web depuis des années, déjà.” Et de rappeler sa montée au jeu “douloureuse” avec la Belgique contre la Croatie lors du dernier Mondial.

”Avant son entrée, Inzaghi l’a enlacé plusieurs secondes pour lui glisser quelques mots à l’oreille et gonfler sa confiance, mais il ne pouvait rien contre le karma”, ajoutent nos confrères français. “Lukaku a eu le mérite d’apporter du danger. Il avait de l’envie et des jambes, il a gagné les duels et mis la défense anglaise en difficulté, mais il n’a pas marqué face au but grand ouvert, rendant fous les adeptes des expected goals. Et, plus fous et tristes encore, les supporters de l’Inter.”

De Bruyne “pas verni”

L’Equipe consacre également un article à un Kevin De Bruyne “pas verni”, sorti blessé en première mi-temps. “Il avait initié la meilleure action des Citizens en première période par une passe en profondeur pour Haaland (27e) avant de frapper en puissance sur Onana (29e).”

Sky Sports attribue un 7/10 au maître à jouer de Manchester City pour sa bonne demi-heure passée sur le terrain : “Après avoir été contraint de sortir sur une blessure au visage une heure après le début de la finale de 2021, De Bruyne n’a cette fois duré que 36 minutes à cause d'un problème aux ischio-jambiers.”

Le Daily Mirror parle quant à lui d’un “coeur brisé” pour la deuxième fois. “Il était difficile de ne pas ressentir de sympathie pour le talentueux Belge alors qu’il quittait trop vite une autre finale de la Ligue des champions à cause d’une blessure. Il a immédiatement signalé au banc que la partie était terminée et a marché lentement vers le banc, la tête baissée et le bras d’Erling Haaland autour de son épaule, privé de l’opportunité de contribuer au plus grand succès de l’histoire de son club.”