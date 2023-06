Des départs, des arrivées et un niveau à maintenir : Manchester City se tourne déjà vers la suite

Cela tombe bien puisque Pep Guardiola ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. “Je ne veux pas disparaître après une Ligue des champions, a-t-il confié après le match. Il y a des équipes qui la gagnent et puis disparaissent après une ou deux saisons. Nous devons éviter cela. Mais en sachant où nous étions, cela n’arrivera pas. Nous travaillerons encore plus dur la saison prochaine pour être là.”

L’ancien entraîneur du Barça a d’ailleurs ironisé à ce sujet en se comparant au palmarès du Real Madrid et de ses quatorze trophées. “Attention Real Madrid, nous sommes à treize Ligue des champions, mais nous venons vous chercher, a-t-il lancé en conférence de presse. Nous sommes en chemin. Si vous dormez un peu, nous vous rattraperons.”

Dans un monde idéal, le technicien catalan rêverait de conserver son groupe de manière intacte. Il faut toutefois composer avec les âges, les contrats et les désirs de chacun. Le club risque d’ailleurs fortement de perdre son capitaine. Ni plus ni moins. En fin de contrat, Ilkay Gündogan n’a pas prolongé et il pourrait bien ne jamais le faire.

Exemplaire de bout en bout dans son rôle à City, le milieu de terrain allemand serait en pourparlers avec le FC Barcelone afin d’y signer gratuitement cet été. Arsenal et le PSG seraient également intéressés, mais le quotidien L’Équipe affirme que le joueur pourrait finalement rester à City en cas d’échec des négociations avec le Barça. “Je n’ai pas encore pris de décision finale sur mon avenir pour le moment”, a expliqué Gündogan après la finale.

L’autre cadre qui pourrait s’en aller se nomme Bernardo Silva, présent au club depuis 2017 (un an après que Gündogan). Il y a quelques semaines, le Portugais avait confié au journal Record que “son objectif ces prochaines années sera probablement de passer à un nouveau projet”.

Un départ vers le PSG est une possibilité, mais le joueur possède encore deux ans de contrat. “Honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qu’il va se passer les prochaines semaines, les prochains mois”, a-t-il confié à TF1 samedi soir.

Le club pourrait également devoir se séparer de Riyad Mahrez et d'Aymeric Laporte, tous deux en perte de vitesse au niveau de leur influence et de leur temps de jeu. Le cas de João Cancelo, prêté par le Bayern, devra aussi être réglé, même si le Barça et Arsenal sont sur le coup.

Il faudra alors se renforcer pour compenser les départs. Et deux noms sont déjà cités avec insistance : Mateo Kovacic (Chelsea) et Josko Gvardiol (Leipzig). Les deux joueurs croates pourraient renforcer l’entrejeu et la défense de Pep Guardiola.

