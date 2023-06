L'Inter se tourne vers l'avenir: "On va parler à Chelsea pour Lukaku"

”Nous devons laisser passer quelques jours, mais il y a une harmonie avec le club, donc nous parlerons et nous nous rencontrerons pour faire des plans”, a-t-il expliqué, en exprimant déjà sa volonté de conserver son groupe. “Je ne changerais de joueur pour personne, le monde entier a vu pourquoi.”

Il faudra toutefois gérer plusieurs changements au sein de l’effectif. D’abord au niveau des gardiens puisque Samir Handanovic (38 ans) est en fin de contrat alors qu’André Onana (27) aurait des envies d’ailleurs. “Je suis heureux ici mais on ne sait jamais comment ça peut aller”, a lâché le Camerounais.

Dragué par Chelsea, Onana pourrait être utilisé comme monnaie d’échange pour Romelu Lukaku, que la direction nerazzurri souhaite conserver. “Il a montré un grand attachement à l’Inter. C’est un garçon incroyable. Mais il a un contrat avec Chelsea et il faudra leur parler pour comprendre”, a confié le président Steven Zhang à Sky Sports.

Le club devra aussi régler le cas de Francesco Acerbi (35 ans), prêté par la Lazio avec une option d’achat, et surtout se pencher sur les nombreux contrats qui expirent le 30 juin : Edin Dzeko (37 ans), Danilo D’Ambrosio (35), Stefan de Vrij (31) ou Robin Gosens (28). On sait aussi déjà que Milan Skriniar (28) et Roberto Gagliardini (29) ne seront pas conservés.

”Nous avons déjà commencé à travailler pour l’avenir depuis un certain temps maintenant, détaille Steven Zhang. Les joueurs qui ont fait une bonne saison continueront avec nous et nous serons heureux de les soutenir. C’est important de rester compétitif en retenant les meilleurs joueurs.”