Rodri après la finale de Ligue des champions Manchester City – Real Madrid (1-0) : "J’ai joué comme une merde”

Le milieu de terrain espagnol (26 ans) a été un acteur central de la finale. Avant, pendant et après. Avant parce que Pep Guardiola n’a pas pu éviter toute la semaine que revienne en boucle cette interrogation : pourquoi s’était-il passé de Rodri il y a deux ans lors de la finale perdue contre Chelsea alors qu’à l’époque, l’ancien de l’Altletico était le joueur qu’il avait le plus utilisé ?

”Si je vous explique en privé pourquoi j’ai fait ce choix à ce moment-là, vous allez peut-être dire que c’était le bon, avait évacué le Catalan. Mais, c’est simple : si je perds, j’ai tort. Si je gagne, j’ai raison. C’était un match tendu et nous étions meilleurs dans beaucoup de domaines mais nous avons perdu. Est-ce que je ferai les choses différemment ? Peut-être. Mais cela ne compte pas.”

Le temps a fait son œuvre et nombreux sont ceux qui ont oublié que Guardiola avait déjà relégué sur le banc Rodri en demi-finale retour à l’époque contre le Paris SG. Mais cette fois-ci, le milieu ne pouvait pas ne pas en être comme il l’a clamé : “J’ai dit à Pep qu’il devait me faire jouer, que nous devions gagner et nous l’avons fait.”

Grâce à lui, lui qui a fêté sa 52e titularisation de la saison sur 61 matchs de City, devenant le joueur que Guardiola a fait le plus débuté sur un exercice dans toute sa carrière derrière Lionel Messi (57) en 2011/12 et qui a parfaitement choisi son moment. Rappelant son sens du timing déjà observé quand il avait tout débloqué lors du quart aller contre le Bayern. Ce qui n’était pas gagné à l’entendre, rafraîchissant, encore : “J’ai joué comme une merde. Je n’étais pas bon en première période. Mais je me suis dit qu’il fallait que je passe au-dessus de cela et, finalement, j’ai marqué. C’est comme cela une finale.”

guillement Nous nous sommes battus comme des bêtes.

Après le match, donc, le milieu a encore fait le show. Étalant son émotion : “Parce que c’est un rêve qui se réalise. Tous ses gars, autour de moi, l’attendent depuis des années. Je suis ici depuis quatre ans mais nous le méritons. Les finales, on ne s’attend pas à bien jouer, il y avait de la tension mais nous nous sommes battus comme des bêtes. Nous avons écrit l’histoire et, ce qui est bien, c’est qu’on en veut plus. Le groupe a plein d’ambitions. C’est un rêve et il faut en profiter comme si cela n’arrivera plus jamais”, a-t-il lancé sur BT Sports aux côtés de Sergio Agüero, “une p… de légende". Comme lui désormais.