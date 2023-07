Ligue des champions : les obstacles sur la route de Genk ? D’abord René Weiler puis Nicolas Raskin et Cyriel Dessers

Le coach du vice-champion suisse ? René Weiler. Après des passages à Luzerne, El Ahly et Kashima Antlers, le dernier entraîneur à avoir guidé Anderlecht vers le titre vient tout juste de reprendre les rênes du Servette, club où il a joué et dont il est supporter depuis son enfance. Jusqu’à présent, Weiler a remporté les quatre amicaux de présaison avant de battre le Grasshopper Zurich (1-3), ce samedi en ouverture du championnat.

Chris Bedia… danger numéro 1

Il n’a certainement pas marqué les esprits à Charleroi ou à Zulte Waregem, mais Chris Bedia s’impose comme le grand atout des Genevois. Surprenant. En Belgique, l’attaquant ivoirien n’a fait trembler les filets qu’à neuf reprises (en 102 apparitions). Pas de quoi faire lever les foules au Mambourg ou au stade Arc-en-Ciel. Reste qu’au bord du lac Léman, Bedia refait surface. L’an dernier, bien qu’il ait dû passer toute la première partie de la saison sur la touche, le buteur a inscrit 12 buts et délivré 3 assists. Comptez une action décisive toutes les 109 minutes.

Vandevoordt ou Van Crombrugge

Difficile de savoir qui devra stopper les frappes de Bedia. La question du gardien est sur toutes les lèvres autour de la Cegeka Arena. Van Crombrugge ou Vandevoordt ? L’expérience ou la jeunesse ? Celui qui vient de poser ses valises dans le Limbourg ou celui qui partira au RB Leipzig à la fin de la saison ? Quoi qu’il en soit, celui qui sera aligné ce mardi au Stade de Genève devrait être le numéro 1 aux yeux de Wouter Vrancken. Lors de l’amical contre Burnley, l’entraîneur genkois a opté pour le plus jeune des deux en première mi-temps et l’ancien Anderlechtois après la pause.

Les Rangers au 3e tour

À la condition d’éliminer Weiler et compagnie, les Limbourgeois croiseront le fer avec les Glasgow Rangers de Nicolas Raskin (un temps cité à Genk) et des anciens de la maison, Cyriel Dessers et Ianis Hagi, au 3e tour (puis viendra encore le barrage…). L’aller se jouera en Écosse le 8 ou le 9 août et le retour à la Cegeka Arena le 15 août. En cas d’élimination, Genk sera repêché au 3e tour préliminaire de l’Europa League où il serait opposé à l’Olympiacos