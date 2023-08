Ligue des Champions : Genk reçoit le Servette pour le 2e tour préliminaire

Lors du match aller la semaine dernière, Genk et le Servette n'ont pas réussi à se départager. Toluwalase Arokodare avait ouvert le score pour le Racing mais Steve Rouiller avait égalisé en fin de match.

Samedi dernier, les Limbourgeois ont fait le plein de confiance en s'imposant 0-4 sur le terrain du RWDM. Une rencontre où Wouter Vrancken a pu faire tourner son effectif en vue du match retour contre le Servette où il pourra compter sur tout son effectif. Rasmus Carstensen et Nicolas Castro, tous les deux sur le départ, sont les seuls absents de la sélection.

Les Genevois, entraînés par René Weiler (ex-Anderlecht) ont eux été accrochés sur le terrain du FC Zürich (2-2) après avoir mené 0-2. À la Cegeka Arena, ils seront privés de Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic et Alexander Lyng, tous les trois blessés. Timothé Cognat est lui incertain tandis qu'Enzo Rivelli jouera avec un nez cassé.

En cas de qualification pour le 3e tour préliminaire, Genk affrontera les Rangers où évoluent l'international espoir Nicolas Raskin (ex-Standard) mais aussi les anciens joueurs de Genk Cyriel Dessers et Ianis Hagi, l'ex-Anderlechtois Kemar Roofe et l'ancien du Cercle Bruges Rabbi Matondo. Le match aller se jouerait en Écosse le 8 ou le 9 août et le match retour dans le Limbourg le 15 août.

En cas d'élimination, le Racing sera repêché au 3e tour préliminaire de l'Europa League où il sera opposé aux Grecs de l'Olympiacos. Le match aller serait prévu le jeudi 10 août en Grèce et le match retour le jeudi 17 août à la Cegeka Arena.