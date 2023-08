Van Bommel a apprécié la victoire à 10 de l’Antwerp en barrages de Ligue des champions : “Cette équipe n’abandonne jamais”

”Un moment fantastique pour l’Antwerp”

”Tu sentais avant le match, quand l’hymne de la Ligue des Champions a retenti dans le stade, que c’était un moment fantastique pour le club”, a expliqué Van Bommel en conférence de presse. “Je trouve que nous avons joué une bonne première mi-temps. Nous avons marqué un but fantastique et mérité, mais nous devons être heureux que l’AEK n’a pas égalisé, car ils ont eu trois ou quatre occasions. Nous nous en sommes bien tirés parfois.”

Jelle Bataille a été exclu à la 50e minute après un tacle dangereux. “La rencontre a totalement changé. Nous devions nous battre et avons montré du caractère, tout comme nous l’avons fait l’an passé”, a souligné le Néerlandais. “Cette équipe n’abandonne jamais et nous avons survécu à leur dernière offensive. En fin de compte, quand tu gagnes 1-0 en Ligue des Champions, en jouant quarante minutes en infériorité numérique, tu dois être heureux de la victoire.”

Le retour se jouera le 30 août dans la capitale grecque. “Nous sommes à mi-chemin. Ce sera un match de folie là-bas, mais nous devons nous y préparer. C’est la Ligue des Champions, les détails seront déterminants pour le résultat”, a conclu Van Bommel.

Toby Alderweireld et les Anversois ont savouré l'hymne de la Ligue des champions.

L’AEK reste confiant

Matias Almeyda, l’entraîneur de l’AEK, a indiqué que la “rencontre s’est déroulée comme nous l’avions prévu. Les deux équipes ont joué à un rythme élevé. Nous avons eu quelques belles opportunités, mais l’Antwerp a marqué un beau but”.

”Après le rouge, nous avons eu plus le contrôle, même si nous devions faire attention à ne pas encaisser en contre”, a poursuivi l’Argentin. “Nous avons manqué de lucidité dans la finition. À mon avis, nous aurions dû plus assiéger le but anversois.”

Almeyda ne veut “pas se décourager” après cette défaite. “Tout se jouera au retour. Nous avons encore de grandes chances de nous qualifier, j’en suis sûr.”