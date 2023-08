Champions League : "pas facile, mais pas impossible", l'AEK croit en ses chances contre l'Antwerp

Après la défaite 0-1 à l'aller, l'entraîneur Matias Jesus Almeyda a affirmé mardi que ses troupes étaient "prêtes et très motivées". "Nous devrons jouer un très bon match si nous voulons éliminer l'Antwerp" a déclaré l'Argentin de 49 ans en conférence de presse. "Notre tâche ne sera pas facile, mais pas impossible non plus. Nous affrontons une grande équipe et devrons faire preuve de patience, à mon avis. Nous aurons le soutien de notre public et j'imagine qu'il y aura du spectacle".