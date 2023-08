L'Antwerp se qualifie pour la phase de poules de la Champions League !

Le Néerlandais Gyrano Kerk a inscrit le premier but de la partie à la 73e minute alors qu'il venait de monter au jeu à la 66e et que l'Antwerp avait perdu son capitaine Toby Alderweireld une minute plus tôt (à la 65e) touché à l'épaule.

Athènes a égalisé à la 90e par Araujo (1-1), mais l'Antwerp inscrivait un second but en contre-attaque dans les arrêts de jeu par Michel-Ange Balikwisha, déjà auteur de la passe décisive sur le premier but (90e+5, 1-2)

Les champions de Belgique pourront ainsi figurer dans les lucratives poules lors du tirage au sort prévu jeudi (18h30) à Monaco.

La phase de groupes de la Ligue des Champions se disputera en six journées entre le 19 septembre et le 13 décembre.

Lors de son précédent titre de champion, en 1957, le matricule 1 avait été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Champions par le Real Madrid. Lors de ses trois premiers sacres, en 1929, 1931 et 1944, les Coupes d'Europe n'existaient pas encore. Finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupes en 1993, l'Antwerp reste le dernier club belge à avoir atteint une finale européenne.