Ligue des champions : pourquoi l’Antwerp pourrait empocher jusqu’à 4,5 millions € de moins que le Club Bruges pour sa qualification

La raison ? Le coefficient des clubs calculé sur les dix dernières années. L’UEFA distribue 600 millions € en différentes tranches aux 32 équipes participantes, sur base de leurs prestations continentales lors des dix dernières saisons. Le club qui affiche les meilleures prestations depuis 2013-2014 recevra 32 fois 1,13 million €, celui qui a le moins bien performé ne recevra qu’une fois 1,13 million €. Ce coefficient est à 80 % calculé sur base des résultats du club en question. Les 20 % restants sont déterminés par le coefficient du pays dont il est issu.

Le Club Bruges se classait 28e sur les 32 équipes qualifiées l’an dernier. L’écurie de Verhaeghe et de Mannaert a donc reçu cinq enveloppes de 1,13 million €. La formation de Gheysens se classera probablement 32e sur 32 et ne recevra donc qu’une seule fois ce montant. Même si la possibilité d’être 30e ou 31e existe encore.

En plus de cette somme, l’Antwerp touchera quoi qu’il arrive 15,64 € pour la qualification pure et simple en phase de groupes, comme tout le monde. Les éventuelles victoires rapporteront 2,8 millions € supplémentaires, les partages vaudront 930 000 €. Et une qualification pour les huitièmes ? 9,6 millions € en plus.

Le Great Old aura encore droit à une part du marketpool de 300,3 millions €. Le montant exact de cette part est calculé sur base des droits TV nationaux et, indirectement, des performances. Si le Club Bruges ne saura qu’en avril 2024 combien il touchera pour sa grande épopée de la saison dernière, il avait encaissé 1,8 million € du marketpool la saison précédente, en terminant dernier de son groupe.