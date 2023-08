L'Antwerp qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions: la défense, le stress et les poules à la fin

Ils ont confirmé le fait que dans les moments importants, les Anversois répondent présents. Mieux : ils plient mais ne rompent pas. Des qualités qui seront bien nécessaires quand on voit les affiches qui pourraient les attendre en Ligue des champions dans les mois à venir.

L’AEK Athènes a tout essayé mais n’y est jamais parvenu. Malgré une pression intense et un jeu largement tourné vers l’offensive à cause du but concédé à l’aller, les Grecs ont tout juste réussi à se créer trois occasions franches en 89 minutes. Dont une sur une mauvaise relance de Butez (25e). Les possibilités athéniennes ont été limitées car le duo Alderweireld-Coulibaly a été imperturbable. Le Belge n’a rien laissé passer et a sorti quelques gestes défensifs de haut vol. Il a rappelé à pas mal de monde qu’il était plus que juste l’homme du but du titre.

Sa sortie (66e) sur blessure et le loupé de Muja juste avant (61e) aurait pu pousser l’Antwerp à céder à la panique.

Van Bommel a fait les changements qu’il fallait pour amener de la profondeur via Kerk. Le Néerlandais a conclu le travail tout en roublardise de Balikwisha, parti derrière la défense sur une touche (et donc pas hors-jeu) pour faire 0-1 (73e).

L’AEK a longtemps tiré la langue en tentant de répondre et de réduire la marque. L’Antwerp défendait bien jusqu’à un instant d’absence à la dernière minute du temps réglementaire. Mais le but d’Araujo (90e) et les sept minutes d’arrêts de jeu n’ont fait que confirmer la capacité des hommes de van Bommel à faire le gros dos et la différence en contre. Via Balikwisha (90e+5).

L’Antwerp continue d’écrire son histoire. Après son doublé, le matricule 1 participera pour la première fois à la phase de poule de la Ligue des champions. Les Anversois ne seront pas là pour faire de la figuration. Ils voudront laisser leur empreinte sur la compétition. Même s’ils pourraient se retrouver dans un groupe de la mort avec Manchester City, le Real Madrid et l’AC Milan par exemple…

AEK Athènes : Stankovic ; Rota (80e Jonsson), Vida, Moukoudi, Hajsafi ; Amrabat (69e Eliasson), Szymanski (80e Pizarro), Gacinovic (80e Mantalos), Pineda ; Pince, Zuber (70e Araujo).

Antwerp : Butez ; De Laet, Alderweireld (66e Van Den Bosch), Coulibaly, Vines ; Keita, Ekkelenkamp (66e Kerk), Vermeeren ; Muja, Janssen (83e Yusuf), Balikwisha (90e+8 Ondrejka).

Avertissement : Mantalos.

les buts : 73e Kerk (0-1), 90e Araujo (1-1), 90e+5 Balikwisha (1-2).