Le président de l'UEFA exclut la participation des équipes saoudiennes à la Ligue des Champions et tacle l'Arabie saoudite

Le patron de l'UEFA ne s'inquiète pas non plus de la montée en puissance du football saoudien. "Il y a quelques années, nous avons connu une approche similaire de la Chine, qui achetait de nombreux joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d'argent. Résultat : le football chinois ne s'est pas développé et ne s'est pas qualifié pour la Coupe du monde."

Cet été, Karim Benzema, Neymar et Sadio Mané, entre autres, ont été attirés dans le désert saoudien pour des sommes astronomiques. "Ce n'est pas la bonne manière de faire, ils devraient travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs. Mais ce n'est pas mon problème."

Selon Ceferin, ce ne sont que les joueurs en fin de carrière ou peu ambitieux qui changent d'air. "Pour autant que je sache, Mbappé et Haaland ne rêvent pas de l'Arabie saoudite. On verra bien, mais je ne crois pas une seconde que cela puisse menacer nos compétitions."