Le sujet que vous avez choisi : quelles ambitions pour l’Antwerp en Ligue des champions ?

Bien garé dans le chapeau 4, il pourrait toujours affronter Feyenoord dans le chapeau 1. Mais les Anversois devront de toute façon se coltiner un gros morceau dans les deux autres chapeaux. Quoi qu’il arrive, dans une compétition d’un tel niveau, il ne faut pas calculer. Tous les matchs se jouent à fond. Surtout lorsque l’on sait d’où vient le club de Paul Gheysens. Pour espérer récolter des points, les hommes de Mark Van Bommel ne devront pas se renier et jouer avec les armes qui les ont propulsés au sommet du football belge.

Une équipe soudée

Interrogé après la rencontre sur le tirage parfait, Vincent Janssen a prié pour avoir un savant mélange entre un tirage difficile et équipes plus modestes. “J’espère avoir de belles affiches… même si je préfère obtenir des points”, a-t-il dit avec un sourire malicieux. “Dans la majorité des matches, nous serons l’outsider. Mais avec nos supporters derrière nous au Bosuil, on ne sait jamais.”

L’une des clés de leur campagne concernera les points qu’ils récolteront à domicile. Forcément, ils comptent sur leurs supporters pour mettre le feu lors de chaque rencontre à Anvers. Face à des adversaires qui leur seront très souvent supérieurs, ils devront jouer avec les mêmes valeurs qui les ont conduits à écarter l’AEK Athènes. De la générosité, du combat, mais aussi de l’efficacité. “C’était un match difficile”, a repris l’attaquant après la qualification. “Ce n’était peut-être pas le plus beau football, mais nous avons joué au niveau de la Champions League.”

Dans les moments chauds, ils sont parvenus à faire bloc, comme lors de la blessure de leur capitaine emblématique, Toby Alderweireld. “Lorsque Toby est sorti, Zeno Van den Bosch est entré en jeu et a fait un excellent travail. Tout comme Sammy Vines qui a remplacé Bataille qui était suspendu. C’est notre qualité.”

Solide, le matricule 1 peut aussi se reposer sur un portier qui lui fait gagner des points... et qui encaisse très peu. A l'image de sa saison précédente où Jean Butez est parvenu à réaliser la prouesse de réaliser 27 cleen sheets en 51 rencontres, soit plus d'un match sur deux.

L’expérience de Van Bommel sera précieuse

Mark Van Bommel est une autre arme pour faire rêver ses supporters. Comme joueur, il a parfaitement connu les exigences de la Coupe aux grandes oreilles. Il l’avait notamment gagné avec le Barça de Ronaldinho en 2006. Depuis son arrivée l’an dernier, il est parvenu à souder un groupe derrière un projet cohérent. Comme l’a très bien souligné Vincent Janssen. “C’est la récompense d’une année de travail acharné. Il s’agit d’une victoire pour nous tous. Du conseil d’administration à l’entraîneur en passant par les joueurs.”

Face à toute cette agitation, l’ancien milieu défensif reste très calme. “Ce sont les détails qui font la différence en Ligue des champions. C’est pour cela qu’il faut rester imperturbable. Que ce soit au Bosuil, à Bruges ou à Zulte Waregem, il faut toujours apporter et donner la même chose.”

De la discipline… et du talent !

Pour ne pas paraître ridicule, l’Antwerp va devoir jouer comme à l'image de son entraîneur, l’ancien pitbull du Bayern Munich. C’est-à-dire avec la rage au ventre. “La discipline et le respect du plan de match sont essentiels pour prester à un haut niveau. Si tout fonctionne, vous pouvez garder le contrôle d’une rencontre.”

En plus d’une bonne mentalité, le Great Old recèle aussi d’une bonne dose de talent. À l’image du milieu de terrain composé de Vermeeren, Keita et Ekkelnkamp. “Si vous observez l’année dernière et ce qui s’est passé, avec le titre, la coupe et la supercoupe, c’est vraiment inimaginable d’être en C1. Regardez le milieu de terrain avec lequel nous jouons aujourd’hui. Ce sont des gars de 18, 21 et 23 ans. C’est un exploit pour l’équipe”, avait noté Van Bommel.

Dans cette équipe, Vincent Janssen et Toby Alderweireld sont les deux seuls joueurs à avoir déjà goûté plusieurs fois aux rencontres de C1. Ce sera aussi l’occasion pour d’autres joueurs d’éclore. En tête de liste : Michel-Ange Balikwisha. À Athènes, dans une ambiance hostile, l’ailier a surnagé. Dangereux sur chaque prise de balle, disponible et, surtout décisif, ce Balikwisha-là se rapproche doucement, mais sûrement, d’une sélection chez les Diables. Sur l’ouverture du score, il a notamment mis sur orbite Gerk, qui n’avait plus qu’à mettre le ballon dans le but vide. “Son centre était parfait et je n’avais plus qu’à pousser le ballon. Du coup, je peux lui dire merci !”

Pour le transfuge hivernal, l’Antwerp peut faire quelque chose de beau à condition de ne pas lâcher ce qui a fait leur succès jusqu’à présent. “Nous avons un groupe jeune et nous croyons en nos qualités. Nous sommes capables de nous surpasser comme nous l’avons fait contre l’AEK. En Ligue des champions, nous allons devoir montrer que nous sommes matures.”

Les joueurs auront donc six rencontres pour prouver qu’ils ne sont pas là par hasard.