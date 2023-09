La chronique de Thomas Chatelle : le PSG a enfin tous les ingrédients pour la Ligue des champions

Noyau déséquilibré, embouteillage de stars, mauvais choix d’entraîneur, gestion des gardiens calamiteuse font partie des innombrables erreurs de gestion qui ont été commises ces dernières années et qui ont donné, jusqu’à la caricature, l’image d’un club naviguant à vue et dirigé par ses propres joueurs.

Mais en observant le noyau construit cette saison, on aperçoit peut-être une lueur d’espoir pour le supporter parisien…

Il n’y a plus qu’une seule vraie grande star au club : Kylian Mbappé

Il y a d’abord eu ce choix de faire de Luis Enrique l’entraîneur de cette équipe. Un choix judicieux car l’entraîneur espagnol rassemble à mon avis toutes les qualités pour réussir là où tous ses prédécesseurs se sont plantés. Il est en effet un des rares capable de mettre de l’ordre dans un vestiaire parisien compliqué en inspirant le respect grâce à son vécu et son autorité naturelle. De plus, il connaît le chemin vers le Graal puisqu’il a gagné la Ligue des champions comme entraîneur du Barça. Enfin, Enrique a des idées tactiques claires et sait comment faire fonctionner des stars ensemble. Même si, au contraire de ses prédécesseurs, il ne devra pas gérer une multitude d’egos de stars. Et c’est sans doute la grosse (r) évolution au PSG cette saison ; il n’y a plus qu’une seule vraie grande star au club : Kylian Mbappé ! On se demande d’ailleurs toujours comment il a fini par rester après un feuilleton que seul le PSG est capable de produire. Toujours est-il qu’en plus de garder le meilleur joueur du monde, ils l’ont bien entouré en choisissant (ou serait-ce Mbappé qui a choisi ?) des profils complémentaires et, de surcroît, habitués à jouer avec lui en équipe de France.

Si on y ajoute un milieu de terrain et une défense solides remaniés avec des profils adéquats, des réservistes qui ont faim ainsi qu’une hiérarchie claire au niveau des gardiens, on obtient un favori à la victoire finale de la Ligue des champions et – je ne pensais pas un jour l’écrire – mon favori…