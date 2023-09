Ligue des champions : Proximus Pickx reste le seul diffuseur de l’ensemble des matchs

Les fans de foot ayant souscrit l’option Pickx Sports ou Pickx All Stars&Sports pourront zapper sur les chaînes Pickx + Sports pour y trouver le match de leur choix ou suivre les meilleures actions par stade via le multilive, qui fait le tour de toutes les rencontres dans une seule émission.

À lire aussi

Proximus assurera un dispositif à nouveau complet : des préfaces, des résumés et des analyses seront proposés via différents canaux. Dont le magazine Champions Club proposé chaque lundi soir de semaine européenne. Et pendant les directs, les présentateurs Marc Delire et Mathieu Istace suivront l’action de but en but, épaulés par une belle équipe de commentateurs et d’analystes composée de Thomas Chatelle, Xavier Chen, Khalilou Fadiga, Nicolas Frutos, Alexandre Teklak et Benoit Thans. Le lendemain des matchs, ces experts montreront au téléspectateur l’envers du décor de leur déplacement dans Flashback.