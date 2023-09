Bakayoko, Openda, Doku ou Lukebakio… place à la nouvelle génération en Ligue des champions : “Ils entrent dans la cour des grands”

Ils sont sept jeunes ailiers ou attaquants belges engagés dans la compétition, dont la plupart pour la première fois : Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen (PSV), Leandro Trossard (Arsenal) et Julien Duranville (Dortmund). Ceux qui y ont déjà goûté par le passé n’avaient quant à eux pas le même rôle ni la même expérience qu’aujourd’hui : Jérémy Doku (Man City), Loïs Openda (Leipzig) et Dodi Lukebakio (FC Séville).

”Une génération est en train de s’éteindre doucement, alors qu’une autre est en pleine émergence, observe Alex Teklak, consultant Pickx Sports pour la Ligue des champions. Ces jeunes joueurs sont devenus attractifs pour les bons, voire les top clubs européens un peu tous en même temps. C’est très circonstanciel mais ça arrive à point nommé pour notre équipe nationale. Ils vont s’enrichir et vraiment entrer dans la cour des grands.”

Jérémy Doku

Six apparitions en Ligue des champions en 2020 avec Rennes, mais aucun but ni passe décisive. Ce temps est révolu, Jérémy Doku (21 ans) aura désormais un vrai rôle à jouer sur les ailes de Manchester City dans l’objectif d’un deuxième sacre consécutif. “J’ai hâte de le voir à l’œuvre parce qu’il est surprenant, confie Alex Teklak. Même Pep Guardiola l’a dit ce week-end. Son défi sera de garder cette audace dans le temps. Le voir confronté au haut niveau européen sera intéressant et apportera des enseignements pour l’équipe nationale. D’autant qu’il jouera dans la peau d’un favori au titre et devra donc assumer ce statut.”

À lire aussi

Doku a inscrit son premier but avec Manchester City le week-end dernier. ©AFP or licensors

Dodi Lukebakio

Comme Doku, Dodi Lukebakio (25 ans) n’a pas vraiment eu l’occasion de percer sur la scène européenne avant son transfert au FC Séville. Il compte également six matchs de poule, avec Wolfsbourg en 2021, et n’a pas encore inauguré sa fiche de statistiques. “Il sera aussi une vraie attraction, dans un autre style. Ce sera intéressant de le voir en action avec Séville, dans un beau groupe avec Arsenal et le PSV.”

À lire aussi

Loïs Openda

Aucun but en C1, comme ses deux compères de l’équipe nationale, mais neuf apparitions avec le Club Bruges en 2018 et 2019. À l’époque, Loïs Openda (23 ans) était un jeune attaquant remplaçant de 18 ou 19 ans qui devait à chaque fois se contenter de quelques minutes sur le terrain. Le voilà désormais dans la peau de la recrue la plus chère de l’histoire de Leipzig (39 M €).“C’est un joueur qui entre parfaitement dans la philosophie de Leipzig. Cette situation sera nouvelle pour lui qui attendait avec impatience de retrouver la Ligue des champions. Il aura une pression différente.”

À lire aussi

Leandro Trossard

À 28 ans, Leandro Trossard aura enfin l’occasion d’écouter l’hymne de la Ligue des champions sur le terrain, lui qui n’a jusqu’à présent goûté qu’à l’Europa League. “Il vient d’inscrire deux beaux buts, avec la Belgique et Arsenal, mais je me demande comment il s’adaptera à la concurrence qu’il rencontre en club. Il a déjà montré des signes de mécontentement à son coach Mikel Arteta. Il n’est plus un gamin et il a envie de jouer cette Ligue des champions. Vu son âge et son expérience, les attentes ne sont pas les mêmes pour lui que pour les autres jeunes Belges.”

À lire aussi

Leandro Trossard va découvrir la Ligue des Champions avec Arsenal. ©AFP or licensors

Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen

Le premier devrait être titulaire avec le PSV, le second aura l’occasion d’apporter sa fraîcheur et sa vitesse depuis le banc. S’ils ont participé aux préliminaires de la Ligue des champions, Johan Bakayoko (20 ans) et Yorbe Vertessen (22) effectueront ce mercredi leurs vrais débuts. “Bakayoko pourra s’en servir pour acquérir encore de l’expérience et de la maturité, pense Alex Teklak. On a vu avec les Diables rouges contre l’Azerbaïdjan qu’il devait encore un peu s’aguerrir. Ce sera une belle découverte pour lui, mais sans qu’il y ait une pression malsaine autour de son cas. Ce qui aurait pu être le cas s’il avait accepté un transfert dans un grand club cet été.”

Julien Duranville

Pas encore prêt physiquement après sa blessure subie durant l’été, Julien Duranville (17 ans) devrait être de retour pour la deuxième journée et la réception du Milan AC, le 4 octobre. Lui aussi profitera de ses montées au jeu pour apporter sa fougue au Borussia Dortmund, tout en prenant du galon face à des adversaires prestigieux et expérimentés.