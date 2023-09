La chronique de Mathieu Istace : "Allez l’Antwerp, tes supporters sont là !"

Comme pour nos autres représentants, on ne manquera pas de soutenir le club de la Métropole tout au long de cette campagne. En espérant, comme l’an dernier, un scénario à la Club Bruges… Cela ne sera pas une mince affaire pour les hommes de van Bommel qui découvrent – à quelques exceptions près – la C1 mais qui doivent croire en leur chance quoi qu’il arrive ce soir en Catalogne. Car ce n’est certainement pas face aux champions d’Espagne que le Great Old devra forcer sa qualification, mais bien face au Shakhtar Donetsk et Porto. Car oui, j’ai envie de croire en la qualification de l’Antwerp (comme les 2 600 supporters attendus au Stade Olympique de Barcelone) !

Depuis son retour en D1 belge en 2017, le plus vieux club de Belgique a su grandir pas à pas sous l’impulsion de Paul Gheysens. Soyons clairs, sans la fortune de l’homme d’affaires, jamais les Anversois ne seraient là où ils sont aujourd’hui. Le magnat de l’immobilier a toujours su s’entourer de connaisseurs. Après Luciano D’Onofrio, c’est Marc Overmars qui a les pleins pouvoirs sportifs et qui a construit une équipe qui peut tenir la route sur la scène européenne. C’est tout le football belge qui l’espère car au jeu du coefficient, en cas de bons résultats, notre pays pourrait revendiquer deux tickets la saison prochaine lors de la nouvelle mouture de la Champions League.

La concurrence sera rude avec des nations comme la Turquie et le Danemark qui rêvent aussi de ces deux tickets, mais il serait dommage de ne pas y croire ! En commentant le match ce soir avec Alexandre Teklak pour Pickx + Sport, je ne pousserai pas le bouchon en portant une écharpe rouge et blanche, mais je peux vous garantir que nous soutiendrons l’Antwerp dans les bons, comme dans les moins bons, moments. Pour le bien du football belge !

