La Ligue des champions actuelle, clap dernière : voici le format (à suspense) qu’on découvrira en 2024-2025

Quatre équipes qualifiées supplémentaires

De 32, le format passera à 36 équipes. Comment ces quatre équipes supplémentaires seront-elles choisies ? Les deux pays les plus performants sur la scène européenne lors de la saison actuelle seront récompensés par deux places, les deux autres reviennent à la France (cinquième au coefficient UEFA en 2023) ainsi qu’au champion du 9e pays du classement UEFA 2023 (l’Écosse), qui ne doit donc plus passer par les barrages.

Concrètement, les huit groupes habituels disparaîtront et la première phrase se jouera sur base d’un classement unique où tout le monde n’affrontera pas tout le monde. Après tirage au sort, chaque équipe affrontera huit clubs différents (quatre à domicile, quatre à l’extérieur).

Ensuite, les huit premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale tandis que les équipes classées de la neuvième à la 24e place s’affronteront lors d’un barrage pour déterminer les huit autres qualifiés pour la phase à élimination directe. Les autres – classés au-delà de la 25e place – seront éliminés.

100 matchs de plus au premier tour

Le format peut paraître un peu loufoque de prime abord mais va ajouter une bonne dose de suspense et d’incertitude (les classements évolueront énormément après chaque journée) à une première phase qui semble parfois trop écrite à l’avance.

Au total, chaque équipe jouera donc (au moins) deux rencontres de plus (toujours le mardi et le mercredi) qu’avec le format actuel, durant le premier tour. Et au total de la compétition, il y aura 189 matchs au lieu de 125 actuellement. Une aubaine pour les diffuseurs mais aussi pour les clubs (grâce au ticketing) “Nous sommes convaincus que la formule choisie est harmonieuse, qu’elle améliorera l’équilibre des compétitions et assurera des recettes solides qui pourront être redistribuées tout en augmentant l’attrait et la popularité de nos compétitions interclubs”, s’est félicité le patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin. L’Europa League et la Conference League auront, elle aussi, un format calqué sur cette nouvelle C1, dont la première finale aura lieu à l’Allianz Arena de Munich.

Et les clubs belges, dans tout cela ? Il y en aura un… ou deux dans la première phase puisque le champion de Belgique 2023-2024 sera directement qualifié. Le vice-champion, lui, devra passer par le troisième tour de qualification (et le barrage) pour le rejoindre parmi les 36 élus.

Vous avez tout compris ? Si pas, il vous reste un an pour potasser le sujet.