Openda et Leipzig prennent trois points en Suisse, l'AC Milan contraint au partage

Leipzig ouvrait la marque après seulement trois minutes grâce à un but de Simakan (3e) avant de voir les locaux égaliser une demi-heure plus tard via Elia (33e). Le match a pris une tournure définitive dans le dernier quart d'heure avec un deuxième but allemand signé Schlager (73e) et un troisième de Sesko (90e+2) monté au jeu trente minutes plus tôt.