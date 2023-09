Pour sa première en Ligue des champions avec Leipzig, Openda n'avait pas la baraka

"Entendre la musique de cette compétition mythique, c'est un rêve d'enfant", n'avait pas caché Loïs Openda lors d'une interview à la Voix du Nord, la saison dernière, alors qu'il enchaînait les buts avec Lens.

C’est finalement avec Leipzig que le Belge a retrouvé les lumières de la plus belle scène d’Europe. Avec un nouveau statut. Celui d’un Diable rouge transféré l’été dernier en provenance de Bollaert pour près de 40 millions d’euros.

Mais il l’a prouvé depuis son arrivée en Allemagne : Openda aime la pression. Ses trois buts et sa passe décisive en Bundesliga sont un premier élément de preuve auquel il faut désormais ajouter ce premier match de Ligue des champions.

Si les esprits les plus chagrins souligneront surtout que l’attaquant de 23 ans n’a pas trouvé le chemin des filets, on ne peut que leur conseiller de regarder le match en replay pour juger la prestation du Belge. Car il a été excellent.

À lire aussi

Dès la trentième seconde, sa complémentarité avec Xavi Simons (20 ans), l’autre pépite arrivée cet été à Leipzig (en prêt du PSG), a failli mener au premier but. Mais c’est dans le petit filet d’Anthony Racioppi, le gardien des Young Boys, que cette première tentative a échoué.

Cela n’a pas empêché Openda de continuer à semer la zizanie dans une défense suisse qu’il a déréglée. Avec trois tirs cadrés, deux tirs non cadrés, deux dribbles réussis, 26 ballons touchés, cinq duels remportés et 73 % de passes réussies, la feuille de stats du Diable rouge fait transparaître les chiffres d’une rencontre à laquelle il n’aura manqué qu’une chose : la finition. On pense évidemment à ce face-à-face en début de seconde période, à cet enchaînement technique de toute beauté qui n’a pas se matérialiser par une frappe au but à l’heure de jeu mais aussi et surtout à cette tête à bout portant repoussée miraculeusement par Racioppi sur un excellent coup franc de David Raum (63e).

Si Openda n’avait pas la baraka, ses équipiers lui ont permis de garder le sourire. Simakan (sur corner dès la 3e minute), Schlager (d’une frappe de l’entrée du rectangle à la 73e) puis Benjamin Sesko, au terme d’une contre-attaque dans les arrêts de jeu, ont scellé la victoire allemande.

Le Slovène, auteur du troisième but, a probablement marqué des points auprès de son entraîneur (Marco Rose). Mais pas spécialement pour chiper la place d’Openda aux côtés de Poulsen à la pointe de l’attaque de Leipzig. Car le profil du grand attaquant (1m95) semble particulièrement complémentaire avec celui du Belge.

S’il faut également ajouter Timo Werner - entré au jeu en toute fin de match - à l’équation, Openda semble actuellement avoir toutes les cartes en main pour s’imposer comme titulaire sur la longueur chez les pensionnaires de la Red Bull Arena. Surtout si la Ligue des champions lui donne des ailes.