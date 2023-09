”Un mélange d’Iniesta, Xavi et Busquets” : la presse espagnole présente la pépite belge Arthur Vermeeren avant la rencontre entre le Barça et l’Antwerp

Du côté de la presse espagnole, on présente avant tout l’Antwerp sous l’angle de sa très jeune pépite, Arthur Vermeeren. Et les principaux journaux sportifs espagnols ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Marca dépeint ainsi le milieu de terrain belge comme “un mélange d’Iniesta, Xavi et Busquets”. Rien que ça. “À seulement 18 ans, il fait partie des sensations du championnat belge. Malgré sa jeunesse, Vermeeren garde les pieds sur terre. Il parle comme il joue au football : avec ordre et caractère”, continue Marca, qui précise que le Barça s’intéresse beaucoup à cette jeune pépite.

”La tête pleine et sans timidité devant le micro, comme sur le terrain face à ses adversaires. Un pivot avec un bon jeu de position et une bonne gestion du ballon, mais aussi audacieux quand il est dans la zone adverse”, conclut le journal sportif qui estime qu’il frappe à la porte des Diables rouges.

Le quotidien AS a également présenté le jeune Vermeeren dans son édition de ce mardi. “Vermeeren, milieu de terrain conventionnel fait partie de la liste des milieux d’avenir que le Barça a en tête. Son grand avantage est son âge, à peine 18 ans”, explique le journal qui reprend les propos de Marc Overmars, directeur sportif de l’Antwerp, à son sujet : “Je n’ai aucun doute sur son niveau fantastique. La première fois que je l’ai vu, il m’a rappelé Xavi ou Iniesta, c’est un joueur du même profil.”

Maintenant que les présentations sont faites, place au match dans un théâtre de rêve pour les débuts de Vermeeren en Ligue des Champions.