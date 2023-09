Humiliés par le FC Barcelone, les Anversois ont été noyés pour leur baptême

Ce baptême à l’eau de la Ligue des champions s’est transformé en noyade. Tout est allé vite. Beaucoup trop vite.

Croire que l’Antwerp pourrait faire tomber le FC Barcelone était une vue de l’esprit. Une douce illusion qui en a peut-être bercé certains qui ont oublié toute la période d’apprentissage nécessaire à ce niveau pour un club à la culture européenne inversement proportionnelle à celle de son adversaire qui est en plus animé d’un vrai esprit de revanche.

Mais imaginer aussi que la campagne continentale des hommes de Mark van Bommel va se jouer face au Barça est une erreur. Les adversaires anversois pour passer l’hiver sont plus à chercher à Hambourg où la victoire de Porto sur le Shakhtar a rappelé que la deuxième force de ce groupe est portugaise plus qu’ukrainienne.

Joueur, le technicien batave s’est forgé beaucoup de bons souvenirs en Catalogne. L’entraîneur qu’il est devenu en repart à chaque fois les valises bien pleines. Son PSV en avait pris 4 et là, le surplus de bagage de ses hommes est encore plus grand face à un Barça qui n’a même pas eu à forcer son talent. Il l’a simplement exprimé quand il le voulait, par petites touches.

Celles, démoniaques, de cette action qui a abouti à l’ouverture du score avec à la baguette Gundogan et à la conclusion un Joao Felix redevenu infernal (11e). Ou de cette passe délicieuse façon caviar de De Jong vers le Portugais qui a servi un Lewandowski totalement abandonné par Coulibaly qui ne savait plus où donner de la tête sur le coup (19e). Mais si le Français a coulé, Bataille, lui, s’est totalement noyé. Les Catalans avaient ciblé son côté à raison et le défenseur n’a pas été en réussite quand il a détourné ce centre de Raphinha (22e). Que faire face à tant de maîtrise comme celle étalée encore ensuite sur le but de Gavi (54e) ou sur celui de Joao Felix magistralement trouvé par Raphinha (66e) ?

Pas grand-chose vu le différentiel de qualité pour une équipe logiquement surclassée à tous les niveaux et beaucoup trop spectatrice de l’événement et résignée. Parce qu’elle était consciente de ses limites ? Ou par aveu d’impuissance ?

Reste que ce visage apathique illustré par ces huit petites fautes pour une équipe qui a forgé sa réussite sur son goût pour combat a fait mal aux yeux. Dans ces voyages qui forment la jeunesse, il faut au moins espérer que les Vermeeren, Keita ou Balikwisha auront appris quelque chose. À défaut de savoir nager, peut-être qu’ils pourront ne pas se noyer la prochaine fois…