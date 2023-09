L’Europe aura servi de réveil pour le PSG

Dans un Parc des Princes plein à craquer, le PSG a proposé une partie bien rythmée, mais longtemps pauvre en occasions. La faute à une dose de maladresse des hommes de Luis Enrique, mais aussi au coup tactique d’Edin Terzic.

Une défense à cinq

Pour tenter de contrer le trio offensif parisien, l'entraîneur du BVB a tenté une nouvelle approche : trois vrais défenseurs centraux - avec Süle, Hummels et Schlotterbeck - épaulés de deux arrières latéraux positionnés souvent très bas : Ryerson et Wolf. Le tout, en appliquant à la lettre les consignes : "être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne."

Ce n’est que la deuxième fois en 52 matchs que l’entraîneur du BVB optait pour un tel système (en retirant son attaquant Sébastien Haller du onze). Et ses idées ont correctement fonctionné - ou plutôt ses joueurs ont tenu bon - durant 46 minutes.

Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et surtout Randal Kolo Muani se sont très peu montrés dangereux. Les seules opportunités parisiennes sont venues de la deuxième ligne, avec deux frappes de Vitinha (19e et 30e). Pour le reste, les bonnes interventions allemandes venaient empêcher la dernière passe ou le dernier dribble.

Pendant ce temps où le PSG dominait largement la possession (77 %) notamment grâce à son métronome uruguayen Manuel Ugarte (55 passes réussies sur 56 !), c’est même Dortmund qui, via Malen (14e), a poussé l’adversaire au seul vrai arrêt de la première période. La blessure de Sabitzer, remplacé par Felix Nmecha (14e), n’a pas non plus perturbé la tactique.

Il fallait donc un petit coup de pouce supplémentaire - ou plutôt un coup de main - pour que le PSG parvienne à faire sauter le verrou. Il est venu sur la première offensive de la seconde période : une faute de main de Süle qui a permis à Kylian Mbappe de débloquer le marquoir sur penalty (48e).

Une fois la vanne ouverte, la suite s’est avérée beaucoup plus simple. Avec cette somptueuse combinaison entre Hakimi et Vitinho conclue par un extérieur du pied du Marocain (58e). La défense a ensuite pris le relais face aux quelques tentatives de réponse allemandes.

Prêts pour l’OM

Auteurs d’un début de championnat très moyens (8 pts sur 15 et une défaite à domicile vendredi dernier contre Nice), les hommes de Luis Enrique sont-ils désormais lancés ? La confiance semble en tout cas de retour, à cinq jours de la réception de l’Olympique de Marseille (en crise, avec le départ de son entraîneur Marcelino ce mardi). Viendra ensuite le temps de la confirmation européenne avec un déplacement (le 04/10) à Newcastle dans la peau du leader du groupe F, grâce au partage entre l’AC Milan et les Anglais (0-0).

PSG : Donnarumma, Marquinhos, Hernandez (15e Danilo), Skriniar, Hakimi, Ugarte, Vitinha (80e Lee), Zaïre-Emery, Mbappe, Dembele, Kolo Muani (80e G. Ramos).

Dortmund : Kobel, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Ryerson, Wolf (78e Bensebaini), Can (77e Bynoe-Gittens), Sabitzer (14e Nmecha), Brandt (62e Reus), Adeyemi, Malen (62e Fullkrug).

Arbitre : M. Gil (Esp).

Avertissements : Schlotterbeck, Can.

Les buts : 48e Mbappe sur pen. (1-0), 58e Hakimi (2-0).