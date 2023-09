Dans un duel entre les champions sortants de Turquie et du Danemark, les Scandinaves, dominés dans le jeu, se sont d'abord montrés très efficaces avec des buts du Norvégien Mohamed Elyounoussi (35e) et du Portugais Diogo Gonçalves (58e). Les Danois ont dû terminer le match à dix contre onze après le deuxième carton jaune d'Elias Jelert (73e). Galatasaray a ensuite renversé la situation, parvenant à égaliser en deux minutes grâce à des réalisations du latéral français Sacha Boey (86e) puis du Brésilien Mateus Tete (88e).

Titulaire au coup d'envoi, Dries Mertens a été remplacé par Sergio Oliveira à l'heure de jeu.

Les deux équipes sont à égalité dans le groupe A, en attendant le choc de la journée entre le Bayern et Manchester United (21h).

Dans l'autre match débuté à 18h45, le Real Madrid, privé de Thibaut Courtois pour de longs mois, a battu l'Union Berlin (0-1), qui disputait le premier match de Ligue des champions de son histoire, au Santiago Bernabeu. Malgré une domination dans le jeu et quelques occasions franches, les Madrilènes n'ont pas réussi à marquer avant le temps additionnel (90e+4), grâce à Jude Bellingham. Plus tard dans la soirée, Naples se déplacera à Braga pour tenter de rejoindre le Real en tête du groupe C.

D'autres matches de Ligue des Champions débutent à 21h, avec dans le groupe B Arsenal-PSV et Séville-Lens et dans le groupe D Real Sociedad-Inter et Benfica-RB Salzbourg.