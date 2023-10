Aux bons souvenirs des années Vairelles et Utaka : la Ligue des champions revient au stade Bollaert

Nous sommes le 16 septembre 1998. Lens participe à sa toute première Ligue des champions en ouvrant sa phase de poule avec la réception d’Arsenal au stade Bollaert. Sur le terrain : Tony Vairelles, Stéphane Dalmat, Frédéric Déhu, Mickaël Debève, Cyril Rool ou Daniel Moreira côté lensois ; Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Nicolas Anelka, Denis Bergkamp, Marc Overmars et Tony Adams dans le camp londonien.

Les Lensois se montrent solides au match aller et neutralisent l’équipe d’Arsène Wenger (1-1). Ils créent ensuite la surprise deux mois plus tard à Wembley (0-1) avec une fin de rencontre très chaude marquée par deux exclusions (Vairelles et Parlour). Avec le succès contre le Panathinaïkos (1-0) un mois plus tôt, les Nordistes terminaient finalement troisièmes de leur poule, avec 8 points. Le même bilan que durant la saison 2002-2003.

Cette campagne d’il y a vingt et un ans était jusqu’à ce jour leur dernière. Emmenés cette fois par leur attaquant John Utaka, et par leurs autres internationaux africains Rigobert Song, Seydou Keita, Papa Bouba Diop ou Adama Coulibaly, les Lensois s’étaient à nouveau bien accrochés. En neutralisant deux fois le Bayern Munich de Ballack, Pizarro et Kahn (1-1 et 3-3). Et surtout en battant le grand Milan AC (2-1) des Shevchenko, Maldini, Pirlo ou Seedorf… futur vainqueur de la compétition quelques mois plus tard.

Cette soirée, les plus anciens supporters lensois l’ont gardée gravée dans leur mémoire durant toutes ces années en espérant revivre un jour ces émotions. Vingt et une années auront donc séparé cette dernière rencontre de Ligue des champions au stade Bollaert (qui sera évidemment comble) et la réception d’Arsenal ce mardi soir. “Ce sera beaucoup d’émotions. Mais ces émotions, elles devront être avant et après la rencontre. Pas pendant. Parce que pendant, on n’aura pas de cadeau à faire”, se motive Florian Sotoca, l’attaquant lensois.

Même si leur début de championnat est décevant (15e), les Lensois ont prouvé il y a deux semaines à Séville (1-1) qu'ils pouvaient se transcender dans les grands rendez-vous. “Cette compétition, on a mérité d’y être, alors oui on est un petit outsider et on ne va pas se comparer à Arsenal, mais on doit jouer ces matchs avec beaucoup de caractère, comme à Séville”, se motive le coach Franck Haise.