En commentant la rencontre (pour ne pas dire la purge), j’ai bien entendu été plus attentif à la prestation de Romelu Lukaku. Notre Diable rouge a encore marqué et a pesé à sa manière sur la défense adverse. Avec quatre buts inscrits en un mois, Lukaku s’est rapidement rassuré après un été plus qu’agité. Comme vous le savez, Romelu vit pour le football H24 et aura certainement un œil attentif sur les rencontres de Ligue des champions ce soir et demain soir. Je suis aussi convaincu qu’il suivra la programmation avec une pointe d’amertume.

Il devra se contenter d’un match anodin jeudi face aux Suisses du Servette de… René Weiler

Compétiteur hors pair, Lukaku veut jouer les plus grands matchs et les plus grandes compétitions. Nul doute que la finale de la Champions League de l’an dernier lui reste toujours en travers de la gorge et qu’il aimerait mettre les points sur les “i” le plus rapidement possible. Au lieu de cela, il devra se contenter d’un match anodin jeudi face aux Suisses du Servette de… René Weiler. Que les choses soient claires : la C1 manque à Romelu mais l’inverse est aussi vrai. Tous les observateurs du football international veulent voir les meilleurs neuf dans la plus belle des compétitions. Il y aura toujours des esprits chagrins pour estimer que Lukaku n’en fait pas partie mais, pour être honnête, je n’ai même plus envie de prendre la peine de les convaincre. Par contre, j’espère vivement retrouver le meilleur buteur belge de l’histoire de la Ligue des champions en C1. Mais attention, le temps presse pour le principal intéressé. À 30 ans, les chances de disputer une finale s’amoindrissent et il faut aussi surtout jouer pour une équipe qui la dispute ! La saison est encore longue, mais il est grand temps que l’AS Rome se réveille sans quoi les places qualificatives pourraient lui filer sous le nez. Et en toute franchise, on n’ose pas imaginer une deuxième saison consécutive sans Lukaku en C1. Romelu non plus.