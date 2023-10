”L’amour pour le blason est inébranlable” : le Real Madrid est prévenu, Victor Osimhen sera gonflé à bloc

Quand la tête va, tout va. Et quand celle de Victor Osimhen va, c’est tout Naples qui en profite. La preuve avec ses deux buts inscrits, mercredi contre l’Udinese et samedi à Lecce, et les deux gros succès (4-1 et 0-4) qui ont suivi. Cela faisait un mois que l’attaquant nigérian n’avait plus fait trembler les filets adverses. Il venait d’ailleurs de manquer un penalty, trois jours plus tôt, à Bologne… Le début d’un énorme malaise, provoqué par la cellule réseaux sociaux du club.