Le RC Lens à la recherche de son nouvel Openda

Orpheline de son meilleur buteur, Lens, 15e attaque de Ligue 1, peine à trouver des solutions pour remplacer leur goleador belge. Et ce n’est pas faute d’avoir scruté le marché à la recherche de son nouvel Openda : un attaquant rapide, avec des qualités de percussions et capable de répéter les efforts. Le club artésien s’est d’abord tourné vers Lévi Garcia, de l’AEK Athènes. Capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, le Trinidadien avait tapé dans l’œil des Lensois, prêts à dégainer une offre de 22 millions d’euros. Le joueur a néanmoins préféré prolonger son bail en Grèce.

Ensuite, la piste la plus sérieuse conduisait à Chuba Akpom, 28 buts la saison dernière avec Middlesbrough en Championship. Malgré un accord entre les deux clubs, les représentants du joueur, passé par Saint-Trond en 2018, ont entamé en parallèle des discussions avec l’Ajax. Lens s’est alors retiré du dossier pour éviter la surenchère, le joueur rejoindra finalement Amsterdam contre un chèque de 14 millions d’euros.

La fin d’une longue saga

Le 20 août dernier, fumée blanche à Bollaert avec l’arrivée de l’international Espoirs français Elye Wahi (20 ans), venu de Montpellier contre 35 millions d’euros. Le transfert le plus cher de l’histoire du club artésien semblait avoir le profil idoine pour faire oublier Loïs Openda, avec ses 19 buts et 6 assists la saison dernière avec la Paillade.

Le hic, c’est que le jeu lensois ne ressemble en rien au jeu montpelliérain. Là où Michel der Zakarian propose un bloc bas basé sur la reconversion, le système de Franck Haise s’articule sur un pressing de tous les instants. Une animation qu’Elye Wahi ne semble pas encore avoir pleinement assimilée. Malgré son premier but lors de la victoire lensoise à Strasbourg (0-1), le coach lensois en demande plus à sa nouvelle recrue : “Il a marqué un joli but, mais, dans le jeu, il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il a fait ce soir”.

Toute une animation en berne

Outre le cas Wahi, le reste de l’attaque lensoise n’est pas non plus au niveau escompté. L’actuel co-meilleur buteur lensois n’est autre que le défenseur colombien Deiver Machado (2 buts). Morgan Guilavogui (25 ans), venu du Paris FC en Ligue 2, n’a lui pas vocation à devenir titulaire indiscutable dans le système lensois, malgré ses 2 buts en 7 matchs. Derrière, les passeurs que sont Florian Sotoca, Adrien Thomasson et Angelo Fulgini n’affichent pas le même rendement que la saison dernière.

Et puis, il y a eu le départ de l’autre star du onze lensois : Seko Fofana. Le milieu ivoirien, parti à Al-Nassr, était le véritable moteur de l’équipe de Franck Haise. Efficace en finition (7 buts en Ligue 1), l’ancien capitaine était à la base d’un pressing souvent gagnant. À l’instar d’Openda, ses remplaçants peinent à faire oublier l’ancienne coqueluche de Bollaert. Stijn Spierings est déjà reparti vers Toulouse alors qu’Andy Diouf (19 ans) ne semble pas encore avoir la carrure suffisante, malgré de belles promesses. Le milieu lensois s’articule donc autour d’Abdul Samed et de Nampalys Mendy, arrivé libre de Leicester, au profil plus défensif que celui de Seko Fofana.

Des motifs d’espoir pour l’attaque lensoise

Si Loïs Openda avait terminé le dernier exercice de Ligue 1 en trombe, il avait lui aussi connu une adaptation complexe. Titulaire intermittent jusqu’au mois de mars, l’attaquant belge s’était montré plus décisif de mars à juin (12 buts) qu’au cours de ses 7 premiers mois en France (9 buts). Si Elye Wahi est en retard sur les temps de passage d’Openda, il lui reste du temps pour alimenter le marquoir lensois. Et pourquoi pas dès ce soir face à Arsenal.