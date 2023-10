Trois divisions de 18 clubs dont une quasi-fermée : l'UEFA veut créer sa propre Super League

En février de cette année, A22 Sports, la société qui est à l’origine de la Super League, s’est retroussé les manches. Objectif : proposer une nouvelle mouture de ce projet fou qui doit concurrencer les compétitions de l’UEFA. Désormais, elle promet une compétition ouverte avec plusieurs divisions et un total de 60 à 80 équipes.

Une idée qui inquiète particulièrement l’UEFA et l’ECA, le syndicat des clubs, qui possèdent le monopole actuel sur les compétitions du vieux continent. Pour tenter de redynamiser ses compétitions, les deux instances ont déjà choisi de réformer totalement la Ligue des champions, compétition la plus prestigieuse des clubs européens. L’an prochain, un nouveau format verra le jour et s’étendra jusqu’en 2027. Mais cela ne suffit visiblement pas. Selon El Pais, l’UEFA et l’ECA réfléchissent déjà à la suite. Et les premiers échangent ne risquent pas de plaire aux fans.

Trois divisions dont une quasi fermée

Le média espagnol a divulgué les grandes idées de cette éventuelle compétition. Elle se répartirait en trois divisions, un peu comme la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Conference League. La première division se nommerait la Super League (D1). Tandis que les deux autres s’appelleraient la Lega Europa (D2) et la Lega Aspirante (D3). Chaque division compterait 18 clubs.

Pour contenter les plus grosses écuries européennes, il n’y aurait que deux clubs descendants dans la première division. Les relégations seraient établies sur un classement… des trois ou cinq dernières années. Ce qui éviterait qu’un club ne fasse une culbute après une seule mauvaise année.

Entre les deux autres divisions, il y aurait quatre clubs montants et descendants.

Beaucoup de zones d’ombre

On est encore bien loin d’un accord. Mais cette nouvelle réforme des compétitions européennes a de quoi inquiéter. Parce que comme la Super League, une arrivée ou une montée dans une division n’est pas liée aux résultats des clubs dans les championnats respectifs. Il faudra donc convaincre les formations européennes et les supporters. Vu la résistance des fans de football il y a deux ans, on peut déjà souhaiter bonne chance aux instances compétentes.

De plus, il faudra trouver le moyen de caser toutes ces rencontres dans un calendrier déjà surchargé. L’UEFA et l’ECA vont devoir plancher sur une refonte totale du calendrier d’une saison en Europe.

En effet, avec trois championnats de 18 équipes, il faudrait ajouter… 34 rencontres ! Un vrai casse-tête pour les dirigeants et les supporters qui sont encore très attachés aux divisions nationales.

Et que dire des joueurs ? À l’image de Kevin De Bruyne, ils tirent non seulement la langue physiquement, mais ils tirent aussi à boulets rouges contre l’intensité et la rallonge constante des saisons. En d’autres termes, rien n’est gagné. Mais la volonté des grands clubs est telle qu’il semble impossible d’échapper à un grand changement dans les années à venir.

Actuellement, le projet de la Super League comme celui de l’UEFA et l’ECA sont suspendus à une décision de justice. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) doit statuer sur la légalité des mécanismes de protection de l’UEFA face à la Super League et sur le monopole de l’instance continentale. Cette décision pourrait donc tout changer.