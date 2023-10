Un duel européen pour l’aile des Diables rouges entre Bakayoko et Lukebakio : “Dans l’esprit de Tedesco, Dodi est encore devant”

”Sur les flancs, pouvoir remplacer Doku et Lukebakio par Bakayoko et Tresor, c’est un vrai luxe”, se réjouissait d’ailleurs Domenico Tedesco en juin dernier, qui avait, à ce moment-là, fait de Dodi Lukebakio son titulaire pour l’aile droite. L’ailier, qui fait désormais le bonheur du FC Séville, était d’ailleurs la première belle surprise des débuts du successeur de Roberto Martinez.

”Dès sa première sélection, Domenico Tedesco a montré qu’il était fan de Lukebakio, observe Thomas Chatelle, consultant Pickx Sports. Il le connaissait depuis l’Allemagne. Et ça a un peu été la star des débuts de Tedesco, grâce à son superbe match face à la Suède (2 assists).”

Sauf que dans ce même match à Göteborg du 24 mars dernier, un petit nouveau de 19 ans découvrait les Diables rouges et remplaçait Lukebakio avec lui aussi une excellente prestation. Johan Bakayoko offrait même le troisième assist au triplé de Romelu Lukaku. Dans la foulée, Domenico Tedesco a toutefois renouvelé son choix pour Lukebakio face à l’Allemagne puis l’Autriche. Avec à chaque fois de belles montées de Bakayoko à sa place en cours de deuxième période.

Si bien que lors du déplacement en Estonie le 20 juin, le jeune ailier du PSV est resté sur la pelouse durant 90 minutes, avec son premier but à la clef. Et Lukebakio n’a pas joué. “Pour le premier match de septembre contre l’Azerbaïdjan, Bakayoko était encore titulaire, mais il a montré qu’il manquait encore de variété et de ficelles, rappelle toutefois Thomas Chatelle. Si Lukebakio avait eu du rythme et du temps de jeu (NdlR : il ne jouait pas au Hertha Berlin en attendant son transfert à Séville), c’est lui qui aurait débuté les matchs de septembre. Dans l’esprit de Tedesco, je pense que Lukebakio est devant Bakayoko.”

Sauf que Jérémy Doku entre lui aussi dans la danse pour le poste d’ailier droit. Surtout lorsque Yannick Carrasco et Leandro Trossard sont en forme pour le côté gauche. Dans cette configuration, Lukebakio est d’ailleurs monté à la place de Carrasco sur l’aile gauche. “Lukebakio a plus d’expérience et plus de cordes à son arc dans son jeu. Il sait couvrir tout un flanc, peut évoluer des deux côtés et même en faux neuf.”

Pas plus tard que vendredi face au FC Barcelone, l’ancien Zèbre était en effet aligné dans l’axe pour pallier l’absence de Youssef En-Nesyri. “Cette variété plaide en sa faveur. Il peut faire la différence de plusieurs manières, alors que Bakayoko base surtout son jeu sur la percussion et le un contre un”, poursuit Thomas Chatelle.

En club, Dodi Lukebakio surfe également sur la vague de ses débuts très prometteurs et de son superbe but contre Almeria. Tandis que Johan Bakayoko, qui doit désormais faire face à la concurrence avec Hirving Lozano, a marqué le pas ces dernières semaines. Sa bonne performance de samedi (1 assist, 6 passes clés, 3 tirs cadrés, 5 dribbles réussis) augure néanmoins une titularisation ce mardi face à Lukebakio.

Et cela tombe bien. À dix jours du match Autriche – Belgique, ce choc européen entre Séville et le PSV vaudra son pesant d’or pour les deux joueurs. “Si Bakayoko est resté au PSV, c’est en grande partie parce qu’il y a la Ligue des champions. C’est là-dessus qu’il pourra convaincre Tedesco. Parce que les prestations en Eredivisie pèsent beaucoup moins lourd dans la balance que celle d’un autre joueur en Liga. Un but de Lukebakio en Espagne a plus de poids. Ce match sera donc très important pour Bakayoko afin de montrer qu’il mérite une place de titulaire.”