Comment Josko Gvardiol et Manchester City se sont mutuellement transformés

Après avoir disputé 41 rencontres en club et une Coupe du monde avec la Croatie en tant que vrai défenseur central, le joueur de 21 ans s’est aujourd’hui transformé en arrière gauche. Mais à la sauce Guardiola. Car l’entraîneur espagnol avait déjà sa petite idée derrière la tête avant la saison.

Back gauche à la sauce Pep

”Pourquoi j’ai voulu le recruter ? D’abord, parce que c’est un défenseur central gaucher et ce n’est pas facile à trouver. Aussi parce que sa condition physique est vraiment très bonne et sa construction avec son pied gauche est également excellente”, a-t-il expliqué lors de sa signature.

En d’autres termes, Josko Gvardiol possède les caractéristiques pour parfaitement s’intégrer dans le nouveau schéma tactique qu’il recherchait. À savoir : une organisation excluant les véritables latéraux larges et offensifs pour privilégier quatre profils de défenseurs centraux dont deux également à l’aise sur les côtés : Kyle Walker à droite, Josko Gvardiol à gauche.

Concrètement, son application est plus en phase avec le jeu de City et les besoins de Guardiola. On le verra rarement monter très haut ou proposer des dédoublements aux ailiers (Grealish, Foden ou Doku), comme le font d’autres arrières gauches tels qu’Andrew Robertson (Liverpool) et Oleksandr Zinchenko (Arsenal).

En jetant un œil à leur heatmap (leur position sur le terrain) ci-contre, on observe d’ailleurs bien la concentration de Gvardiol sur une seule zone alors que le jeu de Robertson et Zinchenko est beaucoup plus diffus. Même Kyle Walker, qui est pourtant son coéquipier, ne reçoit pas les mêmes consignes pour couvrir le côté droit.

Comparaison des cartes de chaleur de Gvardiol, Walker, Robertson et Zinchenko, en Premier League (2023-2024). ©WyScout

Pour réussir cet ajustement, Pep Guardiola savait évidemment qu’il ne partait pas de zéro. Même s’il a surtout joué dans une charnière centrale ces deux dernières saisons, Gvardiol profite d’une polyvalence acquise durant sa formation au Dinamo Zagreb. “Nous apprenons aux jeunes à être multifonctionnels parce que le football n’est pas uniquement noir ou blanc, nous confiait il y a quelques mois Tomislav Butina, directeur de l’académie du Dinamo. Si un coach veut mettre Gvardiol comme arrière gauche ou même comme milieu défensif, il sera tout aussi fort qu’il ne l’est maintenant en défense centrale.”

guillement "Si un coach veut mettre Gvardiol comme arrière gauche, il sera tout aussi fort qu'en défense centrale."

L’ancien gardien du Club Bruges a vu juste. Il n’a fallu que quelques entraînements à Gvardiol pour retrouver les réflexes de sa période au Dinamo et les combiner avec les conseils de son entraîneur. “J’ai encore beaucoup à apprendre de Guardiola, mais je peux déjà apporter plus de calme, disait-il aux médias croates lors du dernier break international. Grâce au coach, on peut voir que chaque joueur est très calme et n’a pas peur de jouer avec le ballon. C’est ce qui rend Manchester City spécial.”

Surtout confié la saison dernière à Nathan Aké (aussi défenseur central) ce rôle de back gauche hybride lui correspond parfaitement bien. Et c’est City qui sourit. Deux des trois défaites subies cette saison l’ont été lorsque Gvardiol n’était pas sur le terrain. Pas plus tard que samedi contre Wolverhampton (2-1), les deux buts adverses sont venus de ce côté gauche, avec à chaque fois après des erreurs de son remplaçant Aké. Que les fans de City se rassurent : le Croate n’était pas blessé, mais juste préservé pour son retour à la Red Bull Arena, où Loïs Openda et les autres attaquants tenteront de le surprendre.