En crise, pas de star mais trois Belgicains : voici sept choses à savoir sur le Shakhtar Donetsk, adversaire de l’Antwerp ce mercredi soir

Avant ce match important au Bosuil, voici sept choses à savoir sur le Shakthar.

1. Un leader en crise

À l’instar de l’Antwerp, le Shakhtar Donetsk connaît une période de turbulences. Battu par le FC Porto lors de la journée inaugurale, l’actuel leader du championnat ukrainien connaît un passage à vide. Les Ukrainiens se présentent en terre anversoise avec un maigre bilan de 1 sur 6 en championnat. Pas terrible.

2. Un système offensif mais une défense friable

Depuis le début de la saison, les hommes de Patrick Van Leeuwen proposent un schéma en 4-1-4-1, avec un milieu renforcé et une animation portée vers l’avant. Les deux défenseurs latéraux, dont Yukhym Konoplia, auteur d’un assist face au FC Porto, n’hésitent pas à amener le surnombre dans le camp adverse.

Le revers de la médaille est que l’équipe ukrainienne est déséquilibrée. Sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Ukrainiens n’ont gardé qu’à trois reprises leurs cages inviolées. Le Shakhtar ne présente que la 6e défense du championnat. Face au FC Porto, ils ont d’ailleurs montré leur friabilité avec deux buts venus de pertes de balles dans les 30 derniers mètres.

3. Un effectif rajeuni, sans star

Le temps des Willian, Fred et Mkhitaryan est révolu. Suite au conflit en Ukraine, le club est contraint de se séparer de ses meilleurs joueurs. La colonie brésilienne, grande artisane dans la conquête de la Coupe de l’UEFA en 2009, s’est réduite à peau de chagrin. D’autres stars sont parties lors des derniers mercatos, dont Mikhaylo Mudryk, qui a rejoint les Blues de Chelsea l’hiver dernier contre un chèque de 100 millions d’euros (bonus compris).

Aujourd’hui, l’effectif ukrainien se compose essentiellement de jeunes joueurs inexpérimentés du pays. Le Shakhtar présente d’ailleurs le deuxième effectif le plus jeune des 32 équipes engagées en Ligue des Champions, avec une moyenne d’âge de 23,5 ans. Face au FC Porto, cinq titulaires avaient moins de 22 ans.

La valeur marchande de l’effectif a donc considérablement baissé. Elle s’élève aujourd’hui à 106,6 millions d’euros, selon Transfermarkt. C’est peu à l’échelle de la Ligue des Champions (28e effectif) mais c’est davantage que l’Antwerp avec 98,2 millions d’euros. En Belgique, seuls le club de Bruges et Genk offrent un effectif à la valeur supérieure à celle du Shakhtar.

4. Trois Belgicains, dont un ancien anversois

Trois anciens joueurs de notre championnat portent actuellement le maillot du Shakhtar : Yegor Nazaryna, milieu passé par l’Antwerp entre 2018 et 2020, Novatus Miroshi, latéral gauche arrivé de Zulte-Waregem cet été et Maryan Shved, actif à Malines entre 2020 et 2022 (8 buts en plus de 50 matchs). Si les deux premiers devraient figurer dans le onze ukrainien au Bosuil, l’ailier ukrainien présente, lui, un temps de jeu famélique depuis son retour au pays en 2022.

Ligue des Champions - L'ex-Anversois Yehor Nazaryna fait son retour dans un Bosuil qui ne lui est plus familier

5. Un habitué des joutes européennes

Si le Shakhtar Donetsk a perdu son lustre d’antan, il n’en reste pas moins un habitué des joutes européennes. Depuis 2017, le club se qualifie systématiquement pour les phases de poules de la Ligue des Champions. L’an dernier, il avait terminé troisième du groupe F, derrière le Real Madrid et Leipzig mais devant le Celtic Glasgow.

Les Ukrainiens avaient même obtenu deux résultats retentissants : une victoire 1-4 en Allemagne pour la journée inaugurale et un nul, 1-1, à domicile face aux Merengues. Reversés en Europa League, les Ukrainiens avaient sorti le Stade rennais avant d’être éliminé par Feyenoord.

6. Aucun match à domicile depuis neuf ans

Depuis 2014, le Shakhtar ne peut plus jouer dans son antre de la Donbass Arena. Après un exil forcé à Kiev, c’est à Lviv que les joueurs ukrainiens jouent aujourd’hui leur match de championnat “à domicile. Néanmoins, en raison du contexte géopolitique, c’est au Volksparkstadion d’Hambourg que l’Antwerp se déplacera pour le match retour, le 28 novembre prochain.

7. Un adversaire bien connu des clubs belges

Le Shakhtar Donetsk et les clubs belges, cela ressemble à une histoire d’amour pour les Ukrainiens. En 14 rencontres, les Ukrainiens présentent un bilan de 8 victoires, 5 nuls et une seule défaite face au Club de Bruges, en 1995 ! Dernière expérience en date, une double confrontation face à Genk en barrages de la Ligue des Champions, avec deux victoires ukrainiennes. Le Shakhtar ne s’est d’ailleurs jamais incliné sur le sol belge. Une stat que les hommes de Mark Van Bommel auront à cœur de rayer des tablettes.