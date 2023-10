Erling Haaland va-t-il devenir le meilleur attaquant de l’histoire de la C1 ?

Autour de la table de Mathieu Istace, Jonathan Lange et Thomas Chatelle ont évoqué le cas de Erling Haaland qui se déplace ce mercredi soir avec Manchester City sur la pelouse de Leipzig. À 23 ans, le Norvégien comptabilise le total hallucinant de 31 buts marqués dans la plus prestigieuse des compétitions : 12 avec le club anglais, 13 avec Dortmund et 6 avec Salzbourg.