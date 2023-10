Faut-il s'inquiéter de l'absence de nombreux Diables rouges en Champions League ?

La Ligue des champions a une teinte moins noir-jaune-rouge cette saison que les années précédentes. En plus des absences de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, d'autres Diables que l'on avait l'habitude de voir dans la plus prestigieuse des compétitions, sont cette année absents : Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Eden Hazard, Divock Origi...