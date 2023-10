Voilà donc 21 ans que l’antre du club artésien n’avait plus vibré pour les siens en C1. L’attente a pris fin dans un coup d’éclat majestueux, à l’issue d’un match où les Lensois n’ont jamais baissé en intensité, relevant le défi admirablement malgré l’écart de budget énorme, de qualité d’effectif et de prestige des deux formations.

”Vous m’auriez dit ça quatre ans avant, quand on affrontait des équipes de Ligue 2, sans leur manquer de respect, je vous aurais dit : 'C’est pas possible'. C’est un rêve éveillé”, a soufflé Jonathan Gradit dans la foulée du match, conscient de l’ascension formidable de son club.

Après la rencontre, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a souligné l’atmosphère qui régnait au stade Bollaert : “Cette ambiance a sans doute boosté les joueurs lensois”, a-t-il expliqué, “je n’ai pas été surpris, car j’étais venu ici en tant que joueur et je savais que c’était l’une des meilleures ambiances en France. C’était génial pour nous de jouer dans ces conditions, d’autant plus qu’on a un moment on avait réussi un peu à calmer les supporters. Mais malheureusement pour nous, en concédant deux buts, on a relancé cette ferveur.”