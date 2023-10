Lukebakio marque des points

Johan Bakayoko sur l’aile droite du PSV, Dodi Lukebakio essentiellement sur le côté gauche (en 1re mi-temps) puis dans l’axe (en 2e) de Séville. À défaut de pouvoir réaliser une vraie comparaison de performances au même poste entre ses deux ailiers, Domenico Tedesco a pu constater que ses deux joueurs étaient en forme.

Même si le PSV s’est surtout tourné vers le côté gauche d’un très bon Noa Lang, le sélectionneur des Diables a vu Bakayoko (sorti à la 69e) pas mal percuter pour tenter de percer la défense espagnole. Auteur d’une frappe dangereuse (65e), le joueur de 20 ans a également abattu un gros boulot défensif.

En parallèle, Lukebakio a montré ses qualités de vitesse à plusieurs reprises. Comme sur son solo qui amène à un envoi intéressant (39e). L’ancien joueur du Hertha Berlin a aussi mis en évidence sa vista et ses passes. C’est d’ailleurs lui qui donne le pré-assist sur l’ouverture du score de Gudelj (68e), tombée contre le cours du jeu.

En-Nesyri pensait offrir la victoire à Séville en fin de match (87e) au bout d’une action amorcée une nouvelle fois par Lukebakio (auteur d’un tir sur le poteau deux minutes plus tard). Mais le PSV égalisait dans les arrêts de jeu via Teze (2-2). Le Diable aura non néanmoins réussi une partie convaincante et renforcé un peu plus son statut dans la hiérarchie de l’équipe nationale, devant Bakayoko.

À lire aussi

Trossard piégé à Bollaert

L’autre match du groupe B était un véritable événement, avec le grand retour de la Ligue des champions au stade Bollaert, 21 ans plus tard. Et même si la fête a rapidement été calmée par Gabriel Jesus (14e : 0-1), c’était pour encore mieux exulter lorsque Thomasson a égalisé au bout d’une superbe action (25e : 1-1).

Leandro Trossard, sorti de l’infirmerie et revenu dans le onze de départ, aurait pu permettre aux Gunners de repasser devant (49e). Mais il était écrit que la soirée sourirait aux Sang et Or. Avec l’explosion des tribunes lensoises, à 20 minutes du terme, sur une belle reprise de Wahi (2-1).

Mertens provoque un penalty

Sur le banc de Galatasaray à Old Trafford, Dries Mertens a assisté à un début de match très animé. L’ouverture du score d’Hojlund (17e) pour Manchester United a rapidement été gommée par Zaha (23e), l’une des recrues qui a fait perdre à Mertens sa place de titulaire.

Le Louvaniste pensait monter à la 66e minute. Mais son entrée a finalement été reportée de quelques instants. Le temps qu’Hojlund fasse 2-1 (67e), et qu’Akturkoglu n’égalise (71e : 2-2). La montée de Mertens dans la foulée (72e) aurait pu être décisive quelques instants plus tard. Avec une faute provoquée dans le grand rectangle, amenant même l’exclusion de Casemiro. Sauf qu’Icardi a manqué son penalty. L’ancien buteur du PSG s’est heureusement rattrapé dans la foulée (82e : 2-3).

Un grand Bellingham, encore

L’affiche de la soirée a quant à elle tenu toutes ses promesses. Avec un Naples solide et très accrocheur sur sa pelouse. Et surtout un énorme Jude Bellingham pour le Real Madrid. L’Anglais a d’abord donné un superbe assist pour Vinciius Jr (27e) avant de réussir un solo exceptionnel sur le 1-2 (34e). Longtemps au coude-à-coude, les Madrilènes ont finalement émergé grâce à une lourde frappe de Valverde, déviée par Meret (78e : 2-3).