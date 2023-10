"C'était un match à deux visages", a déclaré van Bommel. "Nous avons joué de manière fantastique avant la pause, et avons marqué deux superbes buts. Notre organisation était excellente. Nous savions que le Shaktar avait de l'expérience, que c'était une bonne équipe de football. Ils l'ont montré après la mi-temps."

Van Bommel a ensuite vu les buts défiler un par un. "Sur le premier but, nous n'avons pas réussi à sortir le ballon sur une situation défensive. Le Shaktar s'est alors mis à espérer. Nous avons eu une énorme occasion de marquer le 3-1 avec Janssen. Si cette occasion allait au fond, le match aurait été joué."

Après le deuxième but encaissé, les Anversois ont tenté de revenir dans le match. "Nous avons essayé de retrouver notre organisation et de mettre plus de pression, mais c'était difficile. Le troisième but était à nouveau un enchainement d'erreurs."

L'Antwerp a continué à chercher l'égalisation en fin de match. Le 'Great Old' a obtenu un pénalty en toute fin de match. Alderweireld plaçait son pénalty à côté. "Nous ne pouvons pas être fâchés sur Toby" a déclaré van Bommel avec un haussement d'épaules.

L'entraineur de l'Antwerp avait du mal à résumer la situation. "À part le match de Barcelone et l'année dernière au Standard, nous n'avons jamais pris autant de buts. Que cela arrive aujourd'hui, trois buts en une mi-temps, c'est vraiment dommage. Nous avions le contrôle du match, mais nous l'avons complètement perdu."