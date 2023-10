Une Janssen-dépendance ou des flancs en méforme : pourquoi l’Antwerp ne marque plus et pourquoi le Shakhtar Donetsk pourrait relancer la machine

Les meilleures stats offensives

Derrière, tout va bien. Mark van Bommel a mis sur pied une organisation à rendre jaloux. En championnat, personne n’a encaissé moins que les Anversois. Jean Butez a déjà collectionné six clean sheet et ne s’est retourné que quatre fois (à aucune reprise de plein jeu). Bref, en neuf matchs de Pro League, le Great Old a pris moins de buts qu’en un match de Ligue des champions.

Offensivement, le bilan chiffré traduit une équipe dominante : personne n’a effectué plus de passes que l’Antwerp (5291), personne ne conserve plus le ballon (62,7 % de possession moyenne), personne n’a effectué plus de passes en profondeur (91) ou de touches dans la surface adverse et personne n’a obtenu plus de corners.

45 % pour un seul homme

Le hic : malgré ces stats impressionnantes, le matricule 1 ne marque plus. Et ce, depuis quatre matchs (celui contre le Barça inclus). Tant le RWDM, que La Gantoise ou Malines a tenu le coup. “Évidemment que nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela, a réagi Toby Alderweireld. La défense est au top. Lors de six des neuf dernières rencontres nous n’avons pas encaissé. Dans l’autre côté du terrain, la donne est différente. Mais les buts vont venir. Il manque de la chance. Même s’il faut aussi faire preuve de plus de qualité.”

Le problème n’est que récent : lors des six premiers matchs de Pro League, les champions en titre ont inscrit 13 buts. Que ce soit en écoutant le coach, le capitaine ou même Jelle Bataille, le dernier buteur anversois, le son de cloche est le même : “Ça va finir par venir.”

Statistiquement, ça viendra des pieds (ou de la tête) de Vincent Janssen. Bien qu’il ait loupé deux penaltys face au RWDM, le Néerlandais a été l’auteur de cinq des 11 buts inscrits en championnat par un Anversois (les deux autres sont des csc).

Passage à vide pour Kerk, Muja et Balikwisha

Une donnée qui met en évidence la valeur de l’ancien international Oranje. Mais qui traduit aussi une réalité : les flancs de van Bommel traversent une période difficile.

Michel-Ange Balikwisha dribble et sait faire la différence en un-contre-un. Il avait très bien commencé la saison, jouant notamment un rôle prépondérant contre l’AEK Athènes en barrages de la Ligue des champions. Mais il n’a plus marqué depuis le match retour contre les Grecs, le 30 août, et est donc à sec depuis plus d’un mois. Il n’a même pas encore fait trembler les filets en championnat. Contrairement à Gyrano Kerk et Arbnor Muja, qui ont peut-être chacun planté deux buts, mais qui sont encore (beaucoup) trop inconstants.

Anthony Valencia et Chidera Ejuke ont quelques montées prometteuses à leur actif mais ils n’ont pas encore réussi à avoir de réel impact. Jacob Ondrejka qui avait laissé une bonne impression est, lui, toujours blessé. Le Suédois, comparé à Christian Wilhelmsson, pourrait très bien servir d’ouvre-boîte. Toujours est-il que pour le moment, le vide laissé par Calvin Stengs, qui a finalement préféré un transfert à Feyenoord qu’un retour à Anvers, n’est toujours pas comblé.

Le fait que le club ait sondé Steven Berghuis révèle probablement qu’il était parfaitement conscient qu’il aurait besoin de davantage de force de frappe offensive. Mais l’Ajax n’a pas voulu le lâcher et le Néerlandais souhaitait rester à Amsterdam.

Plus d’espaces sur la grande scène

La bonne nouvelle est que, ce mercredi, l’Antwerp ne fera pas face à un “mur”. Difficile d’imaginer le Shakhtar Donetsk évoluer aussi prudemment que le Malines, que La Gantoise ou que le RWDM contre les troupes de Mark van Bommel. “C’est vrai que c’était difficile lors des derniers matchs, a avoué Arthur Vermeeren. Mais contre le Shakhtar, je m’attends à davantage d’espaces. Nous avons discuté ensemble de comment nous pouvons créer encore plus d’occasions. Marquer dépend aussi de la confiance, donc nous essayons de nous en donner mutuellement.”

Le coach n’est pas plus inquiet. “Ce que je vais dire va peut-être sembler fou, mais je trouve que nous jouons bien et que nous créons les conditions pour construire des occasions, a expliqué van Bommel. Seulement, il faut les finir.”