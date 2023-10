Vermeeren, l’éclaircie dans la grisaille à l’Antwerp : les scouts et la Belgique le connaissaient déjà, maintenant il s’est annoncé au grand public

À lire aussi

C’est vrai que contre le Barça, pour sa grande première en Ligue des champions, le milieu de l’Antwerp a été dépassé. Comme toute son équipe. Il y a évidemment plus facile comme baptême de feu, mais il a immédiatement pu se jauger face à ce qui se fait de mieux dans son registre, face à Ilkay Gundogan, Gavi ou encore Frenkie de Jong. “De ce genre de matchs, tu peux beaucoup apprendre, avait justement expliqué Vermeeren, avant d’affronter le Shakhtar. Tout le monde a vu avec quelle facilité et quelle rapidité le Barça pouvait marquer en deux ou trois passes. Comment Frenkie de Jong maniait parfois le ballon… Évidemment que j’ai beaucoup retenu de sa performance. Tu apprends que tout va un tantinet plus vite à ce niveau.”

Sur le podium avec Walcott et Balotelli

Des leçons déjà un peu mises en pratique contre le Shakhtar Donetsk ce mercredi. Face aux Ukrainiens, Vermeeren a véritablement annoncé sa venue sur la grande scène. Les scouts et la Belgique savaient déjà de quoi il était capable. Ce mercredi, il a captivé l’attention du grand public européen et montré qu’il ne faisait clairement pas tache dans la compétition le plus relevée (et regardée) de la planète.

Quoi de mieux pour se faire remarquer que de délivrer un assist après trois minutes. Une récupération très avancée, à l’entrée du grand rectangle adverse, une passe parfaitement timée et délivrée à Arbnor Muja. Un assist qui, finalement, résulte d’une dose de courage, de détermination et de vista. Des qualités qui résument bien le profil de l’adolescent. Il a remis le couvert à la demi-heure en servant Michel-Ange Balikwisha pour le deuxième but des Anversois. La passe de 40 mètres millimétrée et dosée “juste comme il faut”, dans le dos de la défense du Shakhtar est un exemple du genre.

Ces deux actions ont permis au jeunot de compléter un bien joli podium : celui des plus jeunes double-passeurs décisifs en Ligue des champions. Seuls Theo Walcott (en 2006, avec Arsenal) et Mario Balotelli (en 2008, avec l’Inter Milan), qui évolu (ai) ent généralement plus haut sur le terrain d’ailleurs, ont été plus précoces que Vermeeren (18 ans et 239 jours).

Juste avant le rassemblement des Diables

Au bout du compte, le médian ne savourera pas sa performance, vu la remontada des Ukrainiens en deuxième période. Mais quand les troupes de Mark van Bommel ont coulé, lui ne s’est jamais caché et n’a cessé de demander le ballon, au contraire de Jurgen Ekkelenkamp pour ne citer que le Néerlandais. Il a terminé avec de brillantes statistiques : 93 % de précision de passes, il a réussi les deux dribbles qu’il a tentés, il a remporté tous ses duels au sol (7/7)… Seul hic pour sa prestation individuelle ? Ce tir complètement manqué qui, à 2-1, aurait pu permettre au matricule 1 de reprendre le large.

Ce vendredi, Domenico Tedesco annoncera sa sélection pour les matchs face à l’Autriche (13/10) et à la Suède (16/10). Depuis que le successeur de Roberto Martinez a été intronisé, le nom de Vermeeren est constamment avancé comme éventuelle surprise. Lors des trois listes précédentes, le milieu n’a pas été repris. La quatrième sera-t-elle la bonne ? En tout cas, cette fois, Tedesco a pu s’apercevoir que le produit de l’académie anversoise savait boxer dans une catégorie de poids supérieure – la C1 n’étant pas la Pro League. Et puis, l’absence de Kevin De Bruyne, qui évolue effectivement dans un registre différent, pourrait jouer en sa faveur. Comme le manque de rythme de Youri Tielemans qui, contrairement à Vermeeren, ne se contente que de bribes de matchs en club (136 minutes en Premier League)… Que les Diables affrontent les deux autres nations les plus fortes du groupe sur papier pourrait en revanche pousser Tedesco à encore un peu patienter. Vermeeren chez les Diables, c’est en tout cas pour bientôt.