Tenir le Bayern Munich en échec, battre le Real Madrid chez lui, éliminer la Juventus puis aller gagner à Tottenham. Le tout en l’espace de quelques mois. C’était ça, l’Ajax de la saison 2018-2019. Sortis des tours préliminaires après avoir notamment écarté facilement le Standard (2-2 puis 3-0), les Ajacides ont écrit cette année-là l’une des plus belles pages de leur histoire. Avant le début de l’exode.

Inévitablement, la plupart des héros de l’épopée n’ont pas pu être retenus. Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt ont respectivement rejoint le Barça et la Juventus, chacun pour 86 millions d’euros. Kasper Dolberg est parti à Nice, tandis que Donny van de Beek et Hakim Ziyech ont pris la direction de Manchester United et Chelsea l’été suivant.