João Félix commence l’année de la meilleure des manières. Le Portugais a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses 8 derniers matchs. Il est donc impliqué dans 7 buts. C’est autant que sur les 37 matchs précédant l’année 2022 (4 buts et 3 passes décisives). Cette saison, son bilan statistique affiche 8 buts et 5 passes décisives dont 6 buts et 2 passes décisives en 2022. Parmi les 6 réalisations de l’attaquant, une en Ligue des champions face à Manchester United (1-1), son unique but dans la compétition cette saison, après 7 minutes de jeu seulement. Mais ce n’est pas tout : en 2022, Félix est impliqué dans un but toutes les 99 minutes soit presque un but par match ! Des prestations qui n’ont pas échappé aux supporters de l’Atlético qui l’ont nommé joueur du mois de février.

Il n’y pas que les supporters qui ont remarqué la forme du numéro 7 madrilène. Diego Simeone en est pleinement satisfait. Le coach a déclaré en conférence de presse après le match contre le Real Betis (Victoire 1-3) : "Les gens ont besoin de temps, ce qu'on lui réclamait et on lui réclame, il le fait. Il ajoute ce qu'il a et a toujours eu : le but, le talent, le un contre un, la vision du jeu, la vitesse, le travail offensif et défensif." Des qualités qui pourraient être utiles aux Colchoneros quand on voit les lacunes défensives de Manchester United, notamment samedi dernier contre Tottenham.

Ses performances ne servent pas que lui, le Portugais est un élément central de l’Atléti version 2022. Comme lors de sa magnifique saison 2018-2019 où il a inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives en 43 matchs pour Benfica, champion cette saison-là. Une saison magnifique pour le joueur de 20 ans à l’époque qui lui a permis de décrocher le titre de Golden Boy 2019.