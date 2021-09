Alors que certains grands clubs voulaient, ou veulent encore, se partager le gâteau pour laisser les petits clubs dans leur coin, certains réussissent tout de même à faire leur trou malgré des moyens limités. La Ligue des champions accueille ce soir un nouvel invité à sa table : le Sheriff Tiraspol.

Dans le monde rêvé de Florentino Pérez et Andrea Agnelli, piliers du projet de la Super League, l’affiche de ce soir n’aurait jamais eu lieu. Dans le monde réel, et c’est bien plus excitant, elle sera bien au programme et va offrir un vent de fraîcheur à l’histoire de la plus grande compétition européenne.

Champion de Moldavie, le Sheriff Tiraspol découvre ce soir la reine des compétitions face au Shaktar Dontesk dans une rencontre qui marquera à jamais l’histoire du football moldave sauf que le club ne se revendique justement pas de la Moldavie.