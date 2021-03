Sur ce sujet crucial pour le foot européen, tant les grands clubs ont agité la menace de lancer leur propre "Superligue" privée, l'instance tranchera "lors de son comité exécutif le 31 mars", a déclaré à la presse le président de cette organisation regroupant une trentaine de ligues professionnelles.

L'UEFA n'avait pas encore officialisé la date de cette réunion, qui sera précédée la veille d'une "commission des compétitions interclubs" chargée de régler les derniers détails, a précisé M. Olsson.

Or les questions restent nombreuses sur cette réforme, qui doit voir la compétition reine passer de 32 à 36 clubs et abandonner l'actuelle phase de poules comprenant 8 groupes de 4 clubs, au profit d'un "mini-championnat" au sein d'un groupe unique.

La nouvelle phase de groupe doit également être affinée: certes, tout le monde s'accorde sur un passage au "système suisse" inspiré des échecs, où chaque équipe affronterait une palette d'adversaires différents avant de basculer dans la phase à élimination directe.

Mais le projet qui circule depuis fin 2020 prévoit dix matches par club lors de cette première étape, contre six dans l'actuelle phase de poule, soit cent rencontres supplémentaires sur l'ensemble de la compétition.

Dubitatif sur l'intérêt "sportif et financier" de cette orgie de confrontations, European Leagues a proposé "un compromis", avec "deux matches de plus" par club au lieu de quatre, a expliqué son directeur général Jacco Swart.

La saison prochaine, le champion de Belgique sera toujours directement qualifié pour la Ligue des Champions alors que son dauphin sera versé au 3e tour qualificatif. En raison des résultats moyens des clubs belges sur la scène européenne, cette place directement qualificative pour la C1 est en danger. La Belgique pourrait d'ailleurs la perdre lors de la saison 2023-2024.

Le vainqueur de la Coupe de Belgique ne sera plus qualifié directement pour la prochaine Europa League mais devra passer par les barrages. Les clubs terminant aux troisième et quatrième places joueront eux respectivement les 3e et 2e tours qualificatifs de la toute nouvelle Conference League, troisième compétition continentale qui fêtera ses débuts la saison prochaine.